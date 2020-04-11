中職／在看台「被認出來」 王維中不排除選秀

中華職棒新球季開幕戰因新冠肺炎疫情「閉門開打」，目前隨樂天桃猿隊二軍練球的旅美投手王維中，今天以贊助商代言人身分現身桃園球場，還混入看台上的假人應援團，王維中不改幽默個性說：「都有被認出來。」

在開幕戰現身，王維中透露，主要是因自己代言的啤酒品牌，也順便來替效力於猿隊的哥哥王躍霖加油，「因為我也沒參加過職棒開幕戰，這也算是第一次。」

今年中職賽事雖不開放球迷進場，但桃園球看台上設置許多假人及人形看板，製造另類話題，而王維中的人形看板也出現在其中，今天他本人就親自走上看台，並打趣表示：「還滿多人的，都有被認出來。」

王維中現身中職開幕戰。記者余承翰／攝影

從沒遇到閉門開打的職棒賽事，對於猿隊在看台上設置的創意，王維中笑說：「至少會有一種真的有人在看的感覺。」他也提到，如果自己是野手，「還是會把球丟上去。」

王維中去年在大聯盟出賽25場寫生涯新高，季後成為自由身，一直在等到下一張美職合約，但疫情造成大聯盟停擺，王維中持續等待機會。

他提到，自己一直都維持訓練，以調整到能接近比賽為目標，目前的狀況也都很好，希望疫情能快點結束，「我也想要回到球場上。」

若未能在今年回到美職發展，王維中坦言，以目前來說，不排出投入今年中職季中選秀，「但自己還是一直在等美國那邊的機會，一直在調整。」接下來他仍將隨猿隊二軍訓練，並藉由比賽調整手感。