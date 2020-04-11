中職／好不容易開季卻延賽 劉玠廷：好事多磨

為了準備這場難得的開幕戰，樂天桃猿隊上下備戰多時，但最後因為下雨延賽，領隊劉玠廷說：「這也是沒辦法的事情，就是好事多磨吧。」

中職今年季賽暫時不開放球迷進場，桃猿隊發想出來的「新10號隊友」活動，日前造成轟動，國外媒體也在介紹這項難見的創舉。

劉玠廷說，之前的企畫活動，我們準備了很久，但也沒有關係，「接下來的比賽還是會有」。

劉玠廷今天下午才跟球員講，「千呼萬喚，終於第一場比賽要來了」，沒想到一陣突如其來的大雨，造成場地不適合比賽而延期。

桃猿隊新10號隊友活動，之後比賽都會持續安排。記者余承翰／攝影

今天桃園棒球場湧入超過百名媒體記者，劉玠廷也特地跟大家致意，「很可惜，今天聚集這麼多媒體朋友，我們本來想在大家面前好好獻技。」

樂天桃猿隊隊史首戰改成明天下午5點，對手也換成富邦悍將隊，劉玠廷說：「只是對手改變而已，我們還是會有一場精采的比賽。」

至於原本在今天開幕戰賽前安排的活動，劉玠廷說：「原本就是採取線上表演、開球，明天請任賢齊再來開一次，事實上已經有影片，要開球幾次都可以。」