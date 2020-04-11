國中硬式聯賽／東體雙盜壘搶分 睽違19年奪冠

國中硬式聯賽冠軍戰，台東體中落後了5局，但展現韌性，比賽後半段追分，陽念祖6局敲出追平比分安打，雙盜壘跑回致勝分，東體以7比6拿下睽違19年的冠軍、不留遺憾。

108學年度國中棒球聯賽（硬式組）冠軍戰，台東體中與台中中山國中交手，中山前4局積極搶分，靠著9支安打攻下5分，台東體中僅在首局靠著陽念祖、陽益政接連安打拿下1分，4局打完，台東體中1比5落後。

中山5局再添1分，台東體中比賽後半段追分，5局下半抓準中山投手出狀況，靠著接連保送，楊翰、陽益政接連安打攻下3分，將比數追至4比6落後。

台東體中6局再起攻勢，靠著接連安打追回1分，2人出局後陽念祖敲出追平比分安打，台東體中攻占一、三壘，發動關鍵雙盜壘戰術成功，跑回球隊致勝分，順利拿下冠軍。

台東體中總教練陳峰岳表示，6局在三壘的跑者是陽念祖、具有腳程優勢， 所以才會下達雙盜壘戰術，一壘跑向二壘的跑者也有掩護，才能幫助球隊拿下致勝分。

陽念祖表示，過往就有多次盜本壘成功經驗，教練下戰術，只要捕手傳球就起跑，能夠幫助球隊跑回致勝分很興奮；陽念祖也透露，昨天大家就在討論，東體相隔這麼久打入冠軍戰，「一定要全力以赴、不要留下遺憾」。

台東體中睽違19年拿下國中硬式聯賽冠軍，陳峰岳為最佳總教練，陽益政拿下打擊獎第3名，投手王宇翔冠軍戰後援5局穩守，是球隊搶勝功臣之一，獲頒大會最有價值球員（MVP）。