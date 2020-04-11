中職／海外球迷有眼福 有免費VOD還有英文轉播

中華職棒新球季將在今天進行開幕戰，成為全球第一個開打的職棒聯盟，引發關注，雖然是採閉門方式進行，但中職和轉播單位都為海外球迷設想，將讓全球球迷都能夠過轉播觀賞到開幕周的比賽。

受到新冠肺炎疫情影響，各國職棒都已延後開打，但何時開賽都是未知數，中職則經過兩度延賽後決定閉門開打，今天搶先全球開幕，賽前球場內聚集破百名的國內外媒體，要報導這場備受關注的賽事，但賽前現場下大雨，是否能順利進行還未知。

海外球迷想透過轉播欣賞中職賽事直播，付費訂購CPBL TV是目前最直接的管道，但中職會長吳志揚今天表示，為了服務全世界的球迷以及關心中職的朋友，聯盟決定今年4球隊的首戰，都會在比賽結束後的隔天，將比賽影片以VOD方式開放3天免費觀賞。

吳志揚也透露，目前也已在和國外轉播單位洽談海外轉播事宜，「是有在打棒球、和台灣比較有交流的國家。」有進一步消息後再對外公告。

至於負責轉播樂天桃猿隊主場賽事的ELEVEN SPORTS，也在猿隊開季前兩戰安排英語轉播服務，由世界棒壘球總會（WBSC）亞洲特派王雲慶，搭配WBSC合作的國際賽播報人員，一同帶來英語轉播，海外球迷可透過ELEVEN SPORTS的推特（Twitter）線上收看。