中職／採訪規定比國際賽還嚴格 新10號隊友先淋雨

中職今天閉門開打，防疫高規格，桃園棒球場看台很「熱鬧」，樂天桃猿隊放上人形立牌、假人撐場，金猿卡球迷「媽咪」在本壘後方觀眾席，但現場天候不佳，「新10號隊友」先淋了一場雨。

中華職棒31年球季今天在桃園棒球場舉行，主隊樂天桃猿隊與中信兄弟隊交手，近年桃園棒球場打開幕戰球迷都很捧場，過去7年5度打開幕戰票房都破萬人，今年因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，不開放觀眾入場。

樂天桃猿隊出新招推出「新10號隊友」計畫，在本壘及三壘側觀眾席放人形立牌、人形加油看板，架設假人和機器人形撐場，客隊中信兄弟到場後，也紛紛環顧看台上的假人，直呼：「很新鮮、也很特別」。

在球迷還不能進場前，「新10號隊友」取代球迷在看台撐場，球隊開放球迷訂製加油人形看板，每組看板可放上4個人像，由於訂製需要時間，今天開幕戰還沒能放上，桃猿隊也以4名金猿卡會員當作範本，死忠球迷「媽咪」人形看板就在本壘後方觀眾席，看板上印上「我一直都在」。

今天現場擺放的人形加油看板有許多「名人」，包括桃園市長鄭文燦、樂團滅火器、前東家Lamigo球團董事長劉保佑等人，原訂開幕戰下午5時05分開打，但桃園地區午後下起大雨，球賽還沒開打，「新10號隊友」先淋了一場雨。

中華職棒防疫高規格迎接全球職棒第一戰，入口處架設3部體溫測量機器，所有入場工作人員、媒體須先填寫「自我健康聲明書」，開幕戰申請採訪媒體破百人，過往桃園棒球場開幕戰會安排2間記者室，此次動用7間記者室、1處室外記者席，分散媒體作業。

至於場內採訪，場邊圍起紅龍，媒體只能在指定區域採訪，不能直接接觸球員，球員受訪時距離超過1公尺、使用麥可風，採訪規定比國際賽還要嚴格。