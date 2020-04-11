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中職／開幕戰最菜球員 江坤宇既意外也開心

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中信兄弟隊開季帶著新秀江坤宇，也是本季開幕戰最年輕的球員。 聯合報系資料照
中信兄弟隊開季帶著新秀江坤宇，也是本季開幕戰最年輕的球員。 聯合報系資料照

中信兄弟隊開季帶著新秀江坤宇，也是本季開幕戰最年輕的球員，他說：「很意外，也很開心，但沒想太多，做好自己比較重要。」

江坤宇在春訓左大腿受傷，休息了兩周，他說：「期間努力復健，希望趕快回到球場，要把自己準備得更好，讓傷勢趕快好起來。」

去年打完冬盟，江坤宇對日本球隊的表現不錯，「覺得上一軍出賽會比較有信心」，他覺得自己的優勢就是穩定，「守備、打擊都是」。

首度隨隊開季，碰到沒有觀眾的比賽，江坤宇說：「看到觀眾席上很多假人，覺得很新奇，也是一個新的體驗，畢竟現在是防疫優先。」

桃園球場觀眾席的人型立牌。記者余承翰／攝影
桃園球場觀眾席的人型立牌。記者余承翰／攝影

菜鳥球季對自己的期許，江坤宇目標是健康打完一整年，可以長期待在一軍比賽；兄弟總教練丘昌榮表示，江坤宇在熱身賽表現相當好，這是決定把他留下來的原因。

丘總說：「盡量帶這樣的有未來性的選手開季，之後也會給先發機會，1周5場比賽，讓他先發兩場左右。」

江坤宇潛力內野 丘昌榮：王勝偉1號游擊手仍無可取代

【中央社／桃園11日電】

中職中信兄弟隊19歲野手江坤宇，職棒生涯首度開季一軍出發，總教練丘昌榮直言江坤宇是球隊積極培養的未來主力球員，每週至少安排2場先發，但王勝偉1號游擊手位置不會輕易被取代。

中華職棒開幕戰今天在桃園棒球場舉行，樂天桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，兩隊開季26人名單中，中信兄弟隊19歲內野手江坤宇最年輕，也是唯一2000年出生的「千禧寶寶」。

兄弟隊當家游擊手王勝偉因為狀況不佳開季二軍出發，江坤宇替補入一軍開季名單，他表示很意外也很開心，先前春訓左後大腿拉傷休息2週，努力的復健，就是希望能夠快點回到場上，盡力準備好自己。

生涯首度開季一軍出發，卻因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，例行賽只能閉門開打，江坤宇表示，還是防疫優先，樂天桃猿隊在主場桃園棒球場觀眾席放上許多人形看板、假人，成為「新10號隊友」，代替不能進場的觀眾，江坤宇也笑說：「很新鮮，是很特別的體驗」。

職棒生涯第3年，江坤宇表示，去年季後參加亞洲冬季棒球聯盟，有與許多日本職棒潛力球員交手，但也有不錯的表現，對自信心的提升很有幫助，自評優勢是守備穩定性，目標可以站穩一軍。

兄弟隊總教練丘昌榮表示，江坤宇從熱身賽開始表現一直維持穩定，也會是球隊未來的主力球員，現階段希望安排每週至少讓他先發出賽2場。

至於王勝偉狀況，丘昌榮表示，目前還需要一段時間調整，但丘昌榮強調，「王勝偉是球隊1號游擊手，不會輕易被取代，只要狀況好，就會讓他回到一軍」。

丘昌榮 冬盟 中信兄弟

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