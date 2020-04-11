中職／丘昌榮領軍沒有蜜月期 「比賽就是一定要贏」

中信兄弟隊總教練丘昌榮領軍第一戰，面對的是眾人矚目的全球唯一開幕戰，儘管只是首戰，但他沒有要讓球員放輕鬆，「我們就是一定要贏，沒有什麼盡力就好」。

總教練生涯首戰就是開幕戰，「第1場比賽，目前還沒有到會緊張的狀態」，丘昌榮開玩笑地說，看到記者反而會緊張。

儘管是沒有現場球迷觀戰的比賽，兄弟球員並不陌生，「最近幾次熱身賽也沒開放觀眾，」丘總說：「我們已經很幸運、可以在這個時機點開打。」

不管現場有沒有球迷看，丘昌榮告訴子弟兵，「還是很多球迷在關注我們，大家一定要全力以赴，這也關係著自己的成績」。

第一場比賽，丘總沒有要給球員「適應期」，「對我們來說，沒有什麼盡力就好、開心打球的事情，就是一定要贏」。

丘昌榮說：「既然比賽已經要打了，教練團就會竭盡所能協助選手，把最好的安排排上去。」

桃園球場內野兩側新增搖滾區，丘昌榮看了一下狀況，認為某些保護的部分還可以改善，「黑色鐵柱有點硬、水溝也要注意一下」，賽前練習，教練打了一些球讓球員試接，感受一下彈跳、距離感。