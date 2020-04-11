快訊

WHO否認台灣以電郵提醒人傳人？陳時中：看時機公布

罷韓「認真就輸了」 韓營人士：不會動員支持者投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／英文官網更新 樂天桃猿、味全龍都列入

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒更新官網英文頁面。圖／擷取自中職官網
中華職棒更新官網英文頁面。圖／擷取自中職官網

中華職棒31年開幕戰今天開打，作為今年全世界第一個開打的職棒賽事，官網英文內容也更新完成，現有球隊撤除義大犀牛，Lamigo桃猿也換成樂天桃猿，讓國外好奇的球迷能夠對中職有基本認識。

中職官網原本英文版球隊資訊停留在2013年，現有球隊中沒有富邦悍將，只有前身義大犀牛，Lamigo桃猿也未改成樂天桃猿，冠軍數也有錯誤，聯盟國際組完成資料更新，換上最新資訊。

新版的現有球隊頁面，統一獅、中信兄弟、富邦悍將以及樂天桃猿都更新到最新Logo，也簡介各隊隊史，並加上重返中職的味全龍隊，今年將從二軍起步，明年升上一軍。

英文版介面除了介紹中職的歷史，並附上球隊演變的年表，這是英文版獨有的表格，還提供中職賽制介紹、球場、名單、選秀等簡介，雖然中文資訊較多的職棒大事紀無法列入，但也有歷年總冠軍賽對戰成績作參考。

樂天桃猿 中職 富邦悍將

延伸閱讀

中職／「比賽尾聲容易翻盤」 美網站教彩迷下注

中職／世界第一開打 美國公衛專家有疑慮

中職／樂天首戰碰閉門 日籍領隊坦言可惜

中職／開季簡析：樂天桃猿換新衣拚四連霸

相關新聞

中職／領先世界開打全球關注 近百媒體申請入場

搶先全球！中華職棒新球季將在今天晚間五點○五分於桃園棒球場點燃戰火，由尋求四連霸的樂天桃猿隊迎戰中信兄弟隊，這將是中職卅一年來首次「零觀眾」的開幕戰，也是今年全世界第一個開打的職棒聯盟，吸引各界目光。

中職／世界第一開打 美國公衛專家有疑慮

中華職棒31年在今天下午5時開打，成為全世界第一個展開新球季的職棒賽事，受到外國媒體關注，「NBC News」特別撰文報...

中職／開季簡析：後恰恰時代 中信陣容齊看好止冠軍荒

中信兄弟近六年五度打進總冠軍賽，證明體質不錯，但離隊史上次奪冠已相距十年，今年由丘昌榮接掌兵符，睽違三年再現本土總教練，加上找來王建民擔任二軍客座投手教練，期盼補起本土先發缺口，林智勝被點名扛起中心打

中職／開季簡析：樂天桃猿換新衣拚四連霸

作為挑戰四連霸的衛冕軍，樂天桃猿隊展現不少新氣象，曾豪駒成為首位自家球員出身的總教練，打線班底變動不大，野手板凳深度厚實，只待後援投手找回穩定度，依舊是冠軍熱門隊伍。 總教練 「龍貓」曾豪駒過

中職／接受運動畫刊訪問 各隊洋將感激有球可打

中職在今天領先全球開幕，引起世界關注，「運動畫刊」訪問幾名洋將，對於能在此刻有球可打都抱持感激，中職資歷將邁入第八年的富...

中職／「比賽尾聲容易翻盤」 美網站教彩迷下注

全球棒球迷今晚聚焦中職賽場，美媒The Action Network網站不僅撰文詳細介紹這個今年第一個開打的職棒聯盟，還...

中職／執教處女秀就遇閉門 曾豪駒：最難忘的開幕戰

中職開幕戰由樂天桃猿迎戰中信兄弟，由兩位菜鳥教頭爭搶執教第一勝；生涯第一年執掌教鞭就遇上新冠肺炎疫情帶來的閉門比賽，讓樂...

中職／前兩次球季首戰打猿 林智勝怎麼打都安打

中華職棒31年今天在桃園球場由樂天桃猿迎戰中信兄弟揭開序幕，對中信中心打者林智勝是暌違四年，再度於開幕戰扛起先發第四棒，...

中職／英文官網更新 樂天桃猿、味全龍都列入

中華職棒31年開幕戰今天開打，作為今年全世界第一個開打的職棒賽事，官網英文內容也更新完成，現有球隊撤除義大犀牛，Lami...

中職／假人應援掀話題 猿隊開幕戰草皮卻「掉漆」

中華職棒新球季明天將搶先全球開打，由樂天桃猿隊在桃園球場對上中信兄弟隊，吸引國內外媒體聚焦，雖猿隊日前以機器人應援團炒熱...

中職／樂天首戰碰閉門 日籍領隊坦言可惜

中職搶先全球，成為今年第一個開打的職棒賽事，吸引世界各地棒球迷的目光，而今年剛進軍中職的樂天桃猿母企業日本樂天集團，也相...

中職／樂天桃猿閉門開幕戰 鄭文燦看板坐鎮看台

中職第31年開幕戰今天下午５時將在新冠肺炎籠罩的詭譎氛圍下開打，地主樂天桃猿已經在桃園棒球場部署完畢，相關防疫配套措施及...

熱門新聞

NBA／賈奈特許願買下超音速 盼西雅圖重新擁有球隊

中職／假人應援掀話題 猿隊開幕戰草皮卻「掉漆」

中職／投出全球職棒第一球 桃猿卡本特扛開幕戰先發

中職／4隊開季26人名單公布 獅隊林安可列入投手

NBA／回憶柯瑞最扯出手 柯爾：只有他能辦到

NBA／復賽直接打季後賽？ 里拉德：對拓荒者不公平

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。