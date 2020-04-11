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中職／英文官網更新 樂天桃猿、味全龍都列入
中華職棒31年開幕戰今天開打，作為今年全世界第一個開打的職棒賽事，官網英文內容也更新完成，現有球隊撤除義大犀牛，Lamigo桃猿也換成樂天桃猿，讓國外好奇的球迷能夠對中職有基本認識。
中職官網原本英文版球隊資訊停留在2013年，現有球隊中沒有富邦悍將，只有前身義大犀牛，Lamigo桃猿也未改成樂天桃猿，冠軍數也有錯誤，聯盟國際組完成資料更新，換上最新資訊。
新版的現有球隊頁面，統一獅、中信兄弟、富邦悍將以及樂天桃猿都更新到最新Logo，也簡介各隊隊史，並加上重返中職的味全龍隊，今年將從二軍起步，明年升上一軍。
英文版介面除了介紹中職的歷史，並附上球隊演變的年表，這是英文版獨有的表格，還提供中職賽制介紹、球場、名單、選秀等簡介，雖然中文資訊較多的職棒大事紀無法列入，但也有歷年總冠軍賽對戰成績作參考。
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