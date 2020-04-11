中職／「比賽尾聲容易翻盤」 美網站教彩迷下注

全球棒球迷今晚聚焦中職賽場，美媒The Action Network網站不僅撰文詳細介紹這個今年第一個開打的職棒聯盟，還提供下注指南，向彩迷形容這是個容易在比賽尾聲看到翻盤的地方。

在大聯盟賽事回歸之前，The Action Network推薦彩迷可以先玩中職止癢，儘管只有四支球隊，但球員中有不少曾經上過大聯盟的熟面孔，包含洋投米蘭達、羅傑斯、羅里奇、索沙，以及過去曾經旅美的李振昌、倪福德等。

文章闡述中職和大聯盟之間的差異，除了規則上有12局和局制外，技術水準上也有些許落差，被外界廣泛認為只到高階1A至2A間，守備和牛棚普遍上偏弱，也沒有太多具宰制力的先發投手，由於是打者友善的聯盟，所以比賽後段逆轉的橋段常現。

The Action Network甚至拿出數據，中職去年比大聯盟的平均得分多了13％，保送和三振卻少了6.4％，另外還拿國民隊伊頓（Adam Eaton）舉例，指出中職打者平均數據相似，約為打擊率2成79、上壘率3成65和長打率4成28，不過在同樣的打席條件，大聯盟打者上看20轟，中職打者只能產出15轟。