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中職／世界第一開打 美國公衛專家有疑慮

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿在觀眾席上高掛「致敬醫護與防疫人員、謝謝你們堅守崗位」的看板。 記者林伯東／攝影
樂天桃猿在觀眾席上高掛「致敬醫護與防疫人員、謝謝你們堅守崗位」的看板。 記者林伯東／攝影

中華職棒31年在今天下午5時開打，成為全世界第一個展開新球季的職棒賽事，受到外國媒體關注，「NBC News」特別撰文報導，但也有美國公衛專家對於中職選擇開打仍有疑慮。

中職新球季開幕戰由去年冠軍樂天桃猿對上中信兄弟，NBC News也介紹桃園球場的地理位置，並將開打時間換算成美國時間，猿隊領隊劉玠廷接受訪問時表示：「很幸運我們能夠打球，放在全世界來看都是幸運的事。」

轉播單位Eleven Sports不僅提供台灣球迷觀看，也將訊號提供給日本，劉玠廷表示，職棒能夠開打不僅對台灣來說是件特別的事，也受到全球關心，「因為我們中華職棒會是全世界第一個開打的職棒賽事，這是一個象徵，也是一項成就。」

中職秘書長馮勝賢則認為，球季開打對台灣仍有重要象徵，「這對全國來說很重要，代表我們成功抵抗疫情。」

台灣目前新冠肺炎疫情控制得當，截至昨天為止累積確診382例，跟世界各國相比仍在低標，不過羅琳斯公衛學院的流行病學專家畢尼（Zachary Binney）稱讚台灣防疫工作良好，但也提出對中職賽事開打的疑慮。

中職目前採取閉門賽事，也限制媒體採訪人數，不過球員賽後多半回到宿舍或家中，仍會接觸到外界，畢尼表示：「這個國家已經證明了負責任的態度，不過如果他們是在完全封閉的系統裡打球，我會更安心一點，像是隔絕支援團隊、家人等外界的接觸。」

渥太華大學法學院和流行病學教授阿塔瑞（Amir Attaran）同樣對台灣衛福部的表現印象深刻，但也認為中職開打不是個好主意，「棒球不像美式足球有肢體接觸，但也沒辦法在觸殺時保持六呎的距離。」

中職 劉玠廷 中華職棒

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