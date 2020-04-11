中職／樂天首戰碰閉門 日籍領隊坦言可惜

中職搶先全球，成為今年第一個開打的職棒賽事，吸引世界各地棒球迷的目光，而今年剛進軍中職的樂天桃猿母企業日本樂天集團，也相當關注這個率先開賽的新戰場，日籍領隊川田喜則就表示，公司和日職東北樂天金鷲都傳了很多加油訊息。

相較日職開打仍遙遙無期，中職卻能在國內疫情控制較佳的情況下，當職棒賽季閉門開戰的先例，川田喜則親身感受到，台灣如何紮實做好對抗新冠肺炎疫情的每一步，「台灣的政府、桃園市政府和中職一直都在開會做意見交換，所以防治措施做得很好。」

樂天桃猿改裝桃園棒球場，增設搖滾席和貴賓室，不過卻暫時無法開放給球迷體驗，川田喜則坦言當然覺得可惜，「很想在全場滿座的情況下開打第一場，滿場的球迷也會帶給球員更大的動力，希望疫情結束之後，球迷多進場為他們加油。」

樂天桃猿假人應援團在網路上掀起話題，熱度燒到日本，因此川田喜則表示，除了防疫配套會提供給東北金鷲參考外，機器人、假人組成的「新10號隊友」也會成為借鏡，「他們說日職開打後也想試試。」