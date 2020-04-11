中職／搶先各國開幕 洋將感激有球可打

中職在今天領先全球開幕，引起世界關注，「運動畫刊」訪問幾名洋將，對於能在此刻有球可打都抱持感激，中職資歷將邁入第八年的富邦悍將羅力就表示，「可以說出我們馬上要開幕了，這真的很酷。」隊友伍鐸也說：「我們現在可以到球場，做著自己的工作，你會對此多點感激，因為你知道現在有很多人無法做這些事。」

當各國職棒還在為了遙遙無期的開幕日苦惱時，台灣將在今天下午五時正式點燃棒球季，搶先於各國的腳步，吸引多家外媒目光，紛紛向聯盟遞出採訪申請，想在今晚共襄盛舉。

運動畫刊訪問幾名效力中職的洋將，他們道出有球可打的心聲，羅力說：「看看現在大聯盟、小聯盟、日本、南韓、墨西哥和世界各地，都無法比賽，而我們能說我們馬上要開幕了，這真的很酷，我很開心我們現在還能打球。」

羅力的太太與兩個小孩，目前仍在美國亞利桑那州，他原本期望能和往年一樣，在4月底迎接家人來台，但現在受限於外籍人士入境限制，計畫只能擱置，暫時與家人分隔兩地。

伍鐸則是大讚台灣的防疫，當各國紛紛祭出居家避疫時，台灣仍能維持大致正常的生活，「如果你們現在來這裡看看，就會發現這就像是一般日常，我們所到之處都會被要求量體溫、戴口罩；除此之外，我們可以外出、可以去吃飯，可以做我們自己的事。」

統一獅洋投羅里奇日前返美陪產，返台後正接受14天隔離，球團提前幫他準備訓練器材送到飯店，讓他能維持基本訓練。談到隔離生活，他說：「你知道的，就是待在小房間裡，每天度過漫長的幾個小時。」

中職採零觀眾的閉門開打，對球員來說是全新體驗，羅里奇表示，「老實說，這會比較安靜，因為這裡的比賽總是很吵。」但他也說：「看看會維持多久（零觀眾）吧，我確信過了一段時間後，我會覺得有點無聊，希望球迷可以很快回到球場。」