快訊

致信獲回響林薇臉書稱謝：台灣可以溫柔堅定的反擊

57歲王傑近照曝光！年過半百蓄鬚顯滄桑

中職／開季簡析：樂天桃猿換新衣拚四連霸

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導

樂天桃猿開季簡析

作為挑戰四連霸的衛冕軍，樂天桃猿隊展現不少新氣象，曾豪駒成為首位自家球員出身的總教練，打線班底變動不大，野手板凳深度厚實，只待後援投手找回穩定度，依舊是冠軍熱門隊伍。

總教練：「龍貓」曾豪駒過去五年擔任打擊教練，協助Lamigo桃猿隊出打造狂攻猛轟的特色，今年在樂天接手經營後，也晉陞總教練，第一次執掌兵符，考驗調度能力，還要挑戰史無前例的四連霸標竿。

優點：隨著前任總教練洪一中轉隊，猿隊教練團大幅更替，但三連霸主力班底變動不大，林泓育、陳俊秀依舊是中心打線不二人選，再加上去年安打、全壘雙冠王朱育賢以及打擊王林立，火力依舊兇猛。

缺點：猿隊去年牛棚防禦率5.40，四隊倒數第二，左投葉家淇決定進行韌帶重建手術，今年球季報銷，加上黃子鵬轉型先發，牛棚戰力空檔有待補強。

先發投手：先發四洋投中，只有曾效力中信兄弟的威拉諾是老面孔，卡本特、霸能被排定是前兩號先發，然而最穩定的本土先發王溢正因腰部不適趕不上開季，江國謙、黃子鵬、翁瑋均爭搶兩名本土席次。

後援投手：林柏佑在去年上半季表現穩定，陳禹勳則到下半季找回手感，兩人若能將成績延續到全年，猿隊牛棚仍有一定經驗值，林逸翔則是後援唯一左投戰力。

捕手：林泓育接下隊長職務，也被點名為主戰捕手，搭配同樣經驗豐富的劉時豪，以及邁向第三個完整球季的廖健富，猿隊捕手這環的攻擊火力無疑是四隊最旺。

內野：一壘手陳俊秀、二壘手郭嚴文、游擊手林承飛、三壘手林立有著去年的實績背書，預期成為今年先發主力，林智平春訓打擊狀況不錯，也是三壘熱門人選，馮健庭具有二、三、游的多守位優勢，守備穩定度也被教練團倚賴。

外野：21歲的成晉生涯首次一軍開季，就扛起開幕戰中外野先發重任，去年新人王陳晨威不再內外野兩頭跑，專心駐守右外野，左外野則由去年MVP朱育賢以及藍寅倫競爭，老將詹智堯也在板凳待命。

去年上半季戰績：35勝24敗1和，勝率0.593，上半季排名第一。

去年下半季戰績：28勝31敗1和，勝率0.475，下半季排名第三。

去年年度戰績：63勝55敗2和，勝率0.534，年度排名第二，台灣大賽冠軍。

樂天桃猿 牛棚 朱育賢

延伸閱讀

中職／執教處女秀就遇閉門 曾豪駒：最難忘的開幕戰

中職／教頭大洗牌 「884 vs.0」戰爭上演

中職／戰火點燃！今晚開幕戰 全球都在看

中職／會跟捕手「唱反調」 江國謙首度一軍開季

相關新聞

中職／領先世界開打全球關注 近百媒體申請入場

搶先全球！中華職棒新球季將在今天晚間五點○五分於桃園棒球場點燃戰火，由尋求四連霸的樂天桃猿隊迎戰中信兄弟隊，這將是中職卅一年來首次「零觀眾」的開幕戰，也是今年全世界第一個開打的職棒聯盟，吸引各界目光。

中職／世界第一開打 美國公衛專家有疑慮

中華職棒31年在今天下午5時開打，成為全世界第一個展開新球季的職棒賽事，受到外國媒體關注，「NBC News」特別撰文報...

中職／執教處女秀就遇閉門 曾豪駒：最難忘的開幕戰

中職開幕戰由樂天桃猿迎戰中信兄弟，由兩位菜鳥教頭爭搶執教第一勝；生涯第一年執掌教鞭就遇上新冠肺炎疫情帶來的閉門比賽，讓樂...

中職／假人應援掀話題 猿隊開幕戰草皮卻「掉漆」

中華職棒新球季明天將搶先全球開打，由樂天桃猿隊在桃園球場對上中信兄弟隊，吸引國內外媒體聚焦，雖猿隊日前以機器人應援團炒熱...

中職／前兩次球季首戰打猿 林智勝怎麼打都安打

中華職棒31年今天在桃園球場由樂天桃猿迎戰中信兄弟揭開序幕，對中信中心打者林智勝是暌違四年，再度於開幕戰扛起先發第四棒，...

中職／教頭大洗牌 「884 vs.0」戰爭上演

中華職棒卅一年今天起開打，雖然暫時閉門比賽，但話題少不了，總教練生涯累積八百八十四勝的洪一中，明將首度率領富邦悍將隊出征桃園棒球場，對決子弟兵、菜鳥總教練曾豪駒帶領的樂天桃猿隊。

中職／投出全球職棒第一球 卡本特：會一直記得這事

中華職棒開幕戰連續三年上演「洋投」對決，樂天桃猿隊今天推出卡本特先發，對上中信兄弟隊羅傑斯，兩名具有大聯盟資歷的新洋投，要為球隊在新球季搶頭彩。

中職／樂天桃猿閉門開幕戰 鄭文燦看板坐鎮看台

中職第31年開幕戰今天下午５時將在新冠肺炎籠罩的詭譎氛圍下開打，地主樂天桃猿已經在桃園棒球場部署完畢，相關防疫配套措施及...

中職／「比賽尾聲容易翻盤」 美網站教彩迷下注

全球棒球迷今晚聚焦中職賽場，美媒The Action Network網站不僅撰文詳細介紹這個今年第一個開打的職棒聯盟，還...

中職／樂天首戰碰閉門 日籍領隊坦言可惜

中職搶先全球，成為今年第一個開打的職棒賽事，吸引世界各地棒球迷的目光，而今年剛進軍中職的樂天桃猿母企業日本樂天集團，也相...

中職／搶先各國開幕 洋將感激有球可打

中職在今天領先全球開幕，引起世界關注，「運動畫刊」訪問幾名洋將，對於能在此刻有球可打都抱持感激，中職資歷將邁入第八年的富...

中職／開季簡析：樂天桃猿換新衣拚四連霸

樂天桃猿開季簡析

熱門新聞

NBA／賈奈特許願買下超音速 盼西雅圖重新擁有球隊

中職／投出全球職棒第一球 桃猿卡本特扛開幕戰先發

中職／假人應援掀話題 猿隊開幕戰草皮卻「掉漆」

中職／4隊開季26人名單公布 獅隊林安可列入投手

JHBL／爭氣加霸氣 民族淘汰衛冕軍連三年晉四強

NBA／湖人新陣容磨合神速 詹皇驚呼出乎意料

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。