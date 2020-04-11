中職／開季簡析：樂天桃猿換新衣拚四連霸

樂天桃猿開季簡析

作為挑戰四連霸的衛冕軍，樂天桃猿隊展現不少新氣象，曾豪駒成為首位自家球員出身的總教練，打線班底變動不大，野手板凳深度厚實，只待後援投手找回穩定度，依舊是冠軍熱門隊伍。

總教練：「龍貓」曾豪駒過去五年擔任打擊教練，協助Lamigo桃猿隊出打造狂攻猛轟的特色，今年在樂天接手經營後，也晉陞總教練，第一次執掌兵符，考驗調度能力，還要挑戰史無前例的四連霸標竿。

優點：隨著前任總教練洪一中轉隊，猿隊教練團大幅更替，但三連霸主力班底變動不大，林泓育、陳俊秀依舊是中心打線不二人選，再加上去年安打、全壘雙冠王朱育賢以及打擊王林立，火力依舊兇猛。

缺點：猿隊去年牛棚防禦率5.40，四隊倒數第二，左投葉家淇決定進行韌帶重建手術，今年球季報銷，加上黃子鵬轉型先發，牛棚戰力空檔有待補強。

先發投手：先發四洋投中，只有曾效力中信兄弟的威拉諾是老面孔，卡本特、霸能被排定是前兩號先發，然而最穩定的本土先發王溢正因腰部不適趕不上開季，江國謙、黃子鵬、翁瑋均爭搶兩名本土席次。

後援投手：林柏佑在去年上半季表現穩定，陳禹勳則到下半季找回手感，兩人若能將成績延續到全年，猿隊牛棚仍有一定經驗值，林逸翔則是後援唯一左投戰力。

捕手：林泓育接下隊長職務，也被點名為主戰捕手，搭配同樣經驗豐富的劉時豪，以及邁向第三個完整球季的廖健富，猿隊捕手這環的攻擊火力無疑是四隊最旺。

內野：一壘手陳俊秀、二壘手郭嚴文、游擊手林承飛、三壘手林立有著去年的實績背書，預期成為今年先發主力，林智平春訓打擊狀況不錯，也是三壘熱門人選，馮健庭具有二、三、游的多守位優勢，守備穩定度也被教練團倚賴。

外野：21歲的成晉生涯首次一軍開季，就扛起開幕戰中外野先發重任，去年新人王陳晨威不再內外野兩頭跑，專心駐守右外野，左外野則由去年MVP朱育賢以及藍寅倫競爭，老將詹智堯也在板凳待命。

去年上半季戰績：35勝24敗1和，勝率0.593，上半季排名第一。

去年下半季戰績：28勝31敗1和，勝率0.475，下半季排名第三。

去年年度戰績：63勝55敗2和，勝率0.534，年度排名第二，台灣大賽冠軍。