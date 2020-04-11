中職／開季簡析：中信兄弟陣容齊 看好止冠軍荒

中信兄弟開季簡析

中信兄弟近六年五度打進總冠軍賽，證明體質不錯，但離隊史上次奪冠已相距十年，今年由丘昌榮接掌兵符，睽違三年再現本土總教練，加上找來王建民擔任二軍客座投手教練，期盼補起本土先發缺口，林智勝被點名扛起中心打線，外野先發張志豪、詹子賢、陳子豪都具長程攻擊火力。

總教練：丘昌榮雖是隊史第三位非自家球員出身的總教練，不過效力兄弟教練團六年、近三年擔任首席教練，對球隊運作有深刻掌握，肩負起中止球隊2010年以降冠軍荒的任務。

優點：經過兩季的淬煉，新人逐漸站穩腳步，老、中、青三代陣容銜接度高，在彭政閔退休後，資深的林智勝、周思齊可扮演「母雞帶小雞」角色，高宇杰、岳東華在去年底的世界棒球12強賽也吸收不少養分。

缺點：中信兄弟打擊陣容相對完整，投手先發、後援戰力平均，就怕傷勢問題找上門，守護神李振昌去年受到肩傷困擾，楊志龍也因肩傷無法從一軍開季。

先發投手：洋投羅傑斯在大聯盟、韓職經驗豐富，米蘭達去年還是日職軟銀鷹一軍成員，萊福力因髖關節疲勞趕不上開季，最後一席由德保拉搶下，本土輪值以廖乙忠、黃恩賜近況最佳，但周磊也在春訓繳出好投，難以取捨。

後援投手：去年牛棚防禦率4.81四隊最低，鄭凱文、李振昌是最穩的兩道鎖，官大元、謝榮豪後援經驗豐富，左投有彭識穎壓陣。

捕手：主戰位置競爭激烈，新世代好手高宇杰去年下半季打出成績站穩一軍，在12強賽的攻守表現都有亮點，黃鈞聲具攻擊能力，阻殺也有水準，陳家駒雖在開幕帶兩捕手下被割捨，但預期也是本季一軍成員。

內野：林智勝拚全壘打王可能專注打擊，王勝偉因近況不佳，開季游擊位置由19歲的江坤宇搶下，一壘手許基宏重回一軍陣容，三壘手蘇緯達熱身賽五轟表現火燙，王威晨回防二壘，岳東華則是二、三、游都能守。

外野：有中生代的張志豪穩定軍心，搭配「雙子」陳子豪、詹子賢，形塑打線重心，板凳上也有老將周思齊以及年輕好手陳文杰待命。

去年上半季戰績：26勝32敗2和，勝率0.448，上半季排名第三。

去年下半季戰績：36勝24敗0和，勝率0.600，下半季排名第一。

去年年度戰績：62勝56敗2和，勝率0.525，年度排名第三。