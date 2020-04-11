中職／執教處女秀就遇閉門 曾豪駒：最難忘的開幕戰

中職開幕戰由樂天桃猿迎戰中信兄弟，由兩位菜鳥教頭爭搶執教第一勝；生涯第一年執掌教鞭就遇上新冠肺炎疫情帶來的閉門比賽，讓樂天總教練曾豪駒直呼是生涯最難忘開幕戰。

原為打擊教練的曾豪駒，頂替去年底跳槽至富邦悍將的洪一中，並且成為樂天隊史第一位主帥，今天將是他第一場以總教練身分登場，中信兄弟總教練丘昌榮則是曾在2018年季中，以首席教練之姿擔任過一場代理總教練，此役為第二場執掌兵符，不過兩人都要尋求教頭生涯首勝。

要以超乎尋常的場景展開執教生涯，曾豪駒表示，「能開賽很興奮很期待，我們應該算是全世界最幸運的運動賽事，感謝政府的防疫和球團的用心，延賽兩次了，球員已經準備很久，舞台是我們最希望的。」

曾豪駒也提醒子弟兵，放眼的不該只有開季，而是整個賽季，「經歷了一番波折，好不容易可以開打，但我們要的不只是開打，而是完整一年的賽季，有跟球員講，後面還是要注意自己的身體，保護好這個環境。」

不只是個人，曾豪駒認為，對中華職棒的每一個球員和教練來說，今年應該都是最特別和最難以忘記的一個開幕戰，畢竟過去從來沒有閉門開賽的情況發生。

即將第一次上演的，還有前教頭洪一中明天就要迎戰老東家，在熟悉的桃園棒球場上演師徒對決，曾豪駒說，「每個新的對決都算是新鮮的，會是可貴的經驗，大家彼此加油。」