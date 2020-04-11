中職／前兩次球季首戰打猿 林智勝怎麼打都安打

中華職棒31年今天在桃園球場由樂天桃猿迎戰中信兄弟揭開序幕，對中信中心打者林智勝是暌違四年，再度於開幕戰扛起先發第四棒，而他前兩次在球季首戰對上前東家，合計四打數敲出四安打、帶有三發全壘打，表現相當兇猛。

象猿爭霸近六年來四度在總冠軍賽上演，也讓兩隊在球季首戰頻繁正面交鋒，但林智勝因2017年「五虎將風波」一度遭冷凍影響，在開幕戰遭遇老東家的戲碼，不如預期好戲連台，但只要一開演，林智勝的球棒就能建功。

林智勝轉隊首季、2016年就在開幕戰與猿隊狹路相逢，前一年才剛幫助猿隊奪冠的他，為「黃衫軍」擔任先發第四棒，三打數都是安打、另有兩次保送，他先在第六局敲兩分砲、第八局敲追平陽春砲，幫助中信兄弟逼進延長賽後以13：11力克猿隊。

接下來三年，中信兄弟有兩度在球季首戰碰頭猿隊，但2018年林智勝開季未登錄一軍，2019年也還未「退冰」，直到第九局才上場代打，但一登場就以兩分砲證明身手依舊，也預告他在該年球季的大復活。

林智勝去年用球棒為自己討回位置，整季貢獻2成91打擊率、110支安打、78分打點，本季以月薪52萬重返「50萬俱樂部」，也獲得新任教頭丘昌榮欽點扛起開幕戰第四棒，希望藉由他的經歷率領團隊迎敵，這也將是林智勝暌違四年，再度擔綱開幕戰先發第四棒。