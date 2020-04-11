中職／樂天桃猿無人開幕戰 鄭文燦人形看板坐鎮看台
中職第31年開幕戰今天下午５時將在新冠肺炎籠罩的詭譎氛圍下開打，地主樂天桃猿已經在桃園棒球場部署完畢，相關防疫配套措施及500具「新10號隊友」皆準備到位，就等中信兄弟到來點燃戰火。
球場到處可見因疫情所增添的新布置，除了唯一入口加裝紅外線熱像儀，各處也張貼「戴口罩、勤洗手」的標語，樂天桃猿甚至在外野區擺上大幅看板，向醫護和防疫人員致意。
今年開幕戰人潮確定不復見，在閉門比賽規範下，將寫下中職史上第一場無球迷進場，為此樂天桃猿安裝500具假人、機器人充當觀眾，為看台點綴一些熱鬧氣氛。球團開放給球迷購買人形看板並置入頭像，隔空觀賽也能增添參與感，而桃園市長鄭文燦的頭像也出現在觀眾席名人區中。
21位Rakuten Girls仍會換上新的啦啦隊服，站上紅色新舞台應援，揭曉全新樂天加油歌曲目。另外，桃園球場著名的小飛機也戴上口罩，加入防疫行列。
為了防止無法進場的球迷在場外聚集爭睹，聯盟規定球團得遮蔽所有能看進場內的視角，桃園球場周邊目前尚無增加任何遮蔽物，不過領隊劉玠廷表示會拉大管制範圍，嚴防球迷找到任何球場「破口」。
樂天桃猿昨天練球備戰，工作人員佈置球場，在觀眾席擺上人形加油看板。
記者林伯東／攝影
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