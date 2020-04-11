中職／先發洋投對決 卡本特PK羅傑斯

聯合報 / 記者婁靖平葉姵妤／綜合報導
樂天桃猿隊卡本特。 記者林伯東／攝影
樂天桃猿隊卡本特。 記者林伯東／攝影

中華職棒開幕戰連續三年上演「洋投」對決，樂天桃猿隊今天推出卡本特先發，對上中信兄弟隊羅傑斯，兩名具有大聯盟資歷的新洋投，要為球隊在新球季搶頭彩。

猿隊隊史八度參與開幕戰都推洋投先發，今年由卡本特打頭陣，總教練曾豪駒表示，卡本特自春訓起的狀況是四名洋投中最穩定，控球也最好。

中信兄弟隊羅傑斯。 圖／聯合報系資料照片
中信兄弟隊羅傑斯。 圖／聯合報系資料照片

卡本特去年還在大聯盟出賽，今年首度來到亞洲發展，如今在大聯盟因疫情無法正常進行的狀況下，卻能在全球第一個開打的職棒聯盟出賽、投出別具意義的第一球，他坦言很感激，「我會一直記得這件事。」

中信兄弟羅傑斯同樣對於可以比賽感到慶幸，大讚台灣的防疫做得好。羅傑斯過去有過七年大聯盟資歷和三年韓職資歷，今年首度來台就能擔任開幕戰先發，他也感謝教練團的信任。

除了洋投是新面孔，兩隊共有九人將迎接開幕戰初體驗，猿隊包括投手林逸翔、江國謙、蘇俊璋、內野手馮健庭及外野手成晉，中信兄弟則有捕手高宇杰、內野手張志強、江坤宇及外野手陳文杰，都是首度從一軍開季。

各隊昨提交開季一軍名單，包括三名二○○○年世代後出生的「千禧寶寶」，其中林靖凱、江坤宇都在七月才滿廿歲，富邦悍將隊捕手戴培峰則在年初過完廿歲生日，三人都是平鎮高中畢業的同屆戰友。

大聯盟 張志強 中華職棒 曾豪駒 樂天桃猿

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