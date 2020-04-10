國中硬式聯賽／東體睽違19年闖冠軍戰 教練感動落淚

國中硬式聯賽台東體中一天2戰頂住壓力，總計動用3任投手、無責失分，8強以1比0、擊敗勁敵桃園新明，4強再以5比3擊敗高雄忠孝，睽違19年再闖冠軍戰，教練感動淚灑球場。

108學年度國中棒球聯賽（硬式組）8強，桃園新明國中此次要挑戰史上首度3連霸，8強與台東體中交手，新明先發投手潘詳淯投6局被敲3安，投出5次三振、失掉1分非責失分，打線沒能突破，全場僅敲出3支安打，沒能拿下分數，挑戰3連霸夢碎。

台東體中先發投手陽益政比賽前3局沒被對手敲出安打，直到4局2人出局後才被敲出第1支安打，但力守不失分，今天總計用95球投6局，被敲2支安打，飆出7次三振，雖然保送5次偏多，但沒有失掉分數。

台東體中韓碩恆7局接手後援，被敲出1支安打，沒有失掉分數，幫助球隊守下勝利，率隊晉級4強。

台東體中單日第2戰與高雄忠孝國中交手，韓碩恆扛先發，前3局沒有失掉分數，4局隊友守備有狀況，單局出現2次守備失誤，韓碩恆被敲3支安打，投出1次觸身球保送，失掉3分皆非責失分，韓碩恆5局續投面對首名打者被敲安打後退場。

陽念祖接手後援，沒讓忠孝有機會延續攻勢，後援3局被敲2支安打、無失分，替球隊守住勝利；台東體中今天2戰3任投手陽益政、韓碩恆、陽念祖都沒有責失分，是教練團口中搶進冠軍戰的最大關鍵。

台東體中與忠孝比賽打線也有發揮，3局抓準對方投手控球有狀況，靠著單局3次四壞保送、1次觸身球保送，以及2支安打，攻下4分，6局再添1分保險分，順利以5比3拿勝。

東體教練歐鴻齊看著球員成長，透露過去3年帶隊壓力不小，有時不自覺語氣會比較急躁，也不斷自我檢討，此次看著球員面對衛冕軍新明，可以扛著壓力，順利拿下勝利很感動，「一直都很期待看到球員能有這樣的表現」。

台東體中繼89學年度後，睽違19年再闖國中硬式聯賽冠軍戰，89學年度拿下冠軍，今年力拚重返榮耀；台中中山國中在4強擊敗台東卑南國中，睽違26年再闖硬式聯賽冠軍戰。