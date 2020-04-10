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中職／假人應援掀話題 猿隊開幕戰草皮卻「掉漆」
中華職棒新球季明天將搶先全球開打，由樂天桃猿隊在桃園球場對上中信兄弟隊，吸引國內外媒體聚焦，雖猿隊日前以機器人應援團炒熱話題，但球場內野草況不佳影響美觀，透過轉播放送將有些「掉漆」。
受到新冠肺炎疫情影響，中職雖成全球第一個開打的職棒聯盟，但不開放球迷進場，猿隊發揮創意在看台上設置機器人、假人，還開放球迷訂製人形看板，還吸引國外媒體報導討論。
明天中職開幕戰，除了國內媒體聚焦，還有包括美聯社、法新社、路透、歐新社等多家外媒的駐台記者申請進場採訪，中職賽事也將有望透過媒體報導和轉播在海外放送。
只是桃園球場的內野草皮將無法用最佳狀態迎接開幕戰，直到開賽前一天，內野草皮還沒長滿，猿隊領隊劉玠廷表示，看起來沒那麼好看，但不影響比賽。
劉玠廷指出，球場連續兩年都在季後出借辦演唱會，並在演唱會後全面換草，但今年因氣溫和雨水因素，換過幾次草都沒有種起來，造成草況和前兩年比沒有那麽理想，也已經和南部廠商調了一些長得比較好的草來移植。
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