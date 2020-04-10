快訊

台灣好市多防疫新規！11日起一卡最多兩人入場

陸生突暫停來台 學者：因台灣恐受第二次疫情波及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／假人應援掀話題 猿隊開幕戰草皮卻「掉漆」

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
桃園球場看台設置人形看板掀話題。記者林伯東／攝影
桃園球場看台設置人形看板掀話題。記者林伯東／攝影

中華職棒新球季明天將搶先全球開打，由樂天桃猿隊在桃園球場對上中信兄弟隊，吸引國內外媒體聚焦，雖猿隊日前以機器人應援團炒熱話題，但球場內野草況不佳影響美觀，透過轉播放送將有些「掉漆」。

受到新冠肺炎疫情影響，中職雖成全球第一個開打的職棒聯盟，但不開放球迷進場，猿隊發揮創意在看台上設置機器人、假人，還開放球迷訂製人形看板，還吸引國外媒體報導討論。

明天中職開幕戰，除了國內媒體聚焦，還有包括美聯社、法新社、路透、歐新社等多家外媒的駐台記者申請進場採訪，中職賽事也將有望透過媒體報導和轉播在海外放送。

只是桃園球場的內野草皮將無法用最佳狀態迎接開幕戰，直到開賽前一天，內野草皮還沒長滿，猿隊領隊劉玠廷表示，看起來沒那麼好看，但不影響比賽。

劉玠廷指出，球場連續兩年都在季後出借辦演唱會，並在演唱會後全面換草，但今年因氣溫和雨水因素，換過幾次草都沒有種起來，造成草況和前兩年比沒有那麽理想，也已經和南部廠商調了一些長得比較好的草來移植。

桃園球場內野草況不佳。記者林伯東／攝影
桃園球場內野草況不佳。記者林伯東／攝影

中職 劉玠廷 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／桃猿新10號隊友假人引熱議 領隊盼激發球迷看球

中職／聯盟捐防疫物資 送CPBL TV帳號及職棒雜誌

中職／率先開打引國際關注 英文版網站加緊更新

中職／搶先全球開打 猿教頭曾豪駒：全世界最幸運賽事

相關新聞

中職／投出全球職棒第一球 桃猿卡本特扛開幕戰先發

中華職棒明天將在桃園棒球場進行開幕戰，成為全球第一個開打的職棒球季，由衛冕軍樂天桃猿隊迎戰中信兄弟隊，雙方將上演洋投對決...

中職／開幕戰尚未登場 已先創最晚開打、無觀眾紀錄

中職31年例行賽還沒開始，已經先創下史上最晚開打日期、開幕戰無觀眾紀錄；本季開幕戰明天下午5時5分在桃園棒球場開打，這也...

中職／全「猿」展現企圖心 5人首度參與開幕戰

樂天桃猿隊明天將與中信兄弟隊進行中職開幕戰，開季25人名單出爐，共有5名選手首度參與開幕戰，包括投手林逸翔、江國謙、蘇俊...

中職／搶先全球開打 猿教頭曾豪駒：全世界最幸運賽事

中華職棒新球季受新冠肺炎疫情影響採「閉門開打」，但將是今年全球第一個開戰的職棒聯盟，明天的開幕戰受到矚目，樂天桃猿隊總教...

中職／會跟捕手「唱反調」 江國謙首度一軍開季

加盟職棒第3個球季，樂天桃猿隊20歲投手江國謙自春訓起的表現和心態夠穩定，首度被列入開季一軍名單，經歷年初石垣島交流賽洗...

中職／假人應援掀話題 猿隊開幕戰草皮卻「掉漆」

中華職棒新球季明天將搶先全球開打，由樂天桃猿隊在桃園球場對上中信兄弟隊，吸引國內外媒體聚焦，雖猿隊日前以機器人應援團炒熱...

中職／首度一軍開季 林逸翔：希望至少待一年

樂天桃猿隊27歲左投林逸翔，加入中職第4個球季，首度被列入開季一軍名單中，他笑說感覺「興奮又緊張」，但今年自己已能保持冷...

中職／職棒31年明天開打 「千禧寶寶」登場奮戰

中華職棒邁入第31年，4隊開季名單共有3位「千禧寶寶」出征，最年輕的是統一獅隊野手林靖凱，今年7月22日才滿20歲。

中職／桃猿新10號隊友假人引熱議 領隊盼激發球迷看球

中職31年球季明天開打，雖然少了觀眾但球團費盡心思要炒熱氣氛，觀眾席上有應援機器人和假人當「新10號隊友」，啦啦隊也不缺...

中職／聯盟捐防疫物資 送CPBL TV帳號及職棒雜誌

中華職業棒球大聯盟今天舉行記者會表示，提供台北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市居家檢疫及隔離者CPBL TV免費帳號（...

中職／率先開打引國際關注 英文版網站加緊更新

中華職棒今天召開記者會，會長吳志揚表示，現在國外轉播都還在洽談，不過CPBL TV開放給所有國家的球迷購買，會加緊更新英...

中職／開幕戰洋投同場較勁 兄弟推出羅傑斯先發

中職31年球季賽明天開打，中信兄弟隊宣布由羅傑斯擔任先發，樂天桃猿隊先發投手則為卡本特，隊史8次參與聯盟開幕戰都是洋投先...

熱門新聞

生不逢時的天才前鋒 韋伯何時得到名人堂肯定？

保羅變身爭冠X因子 四大強隊誰會搶人？

NBA／花式投籃比賽8人參加 首輪對戰出爐

NBA／賈奈特許願買下超音速 盼西雅圖重新擁有球隊

NBA／復賽直接打季後賽？ 里拉德：對拓荒者不公平

NBA／歐陸一方之霸 俄羅斯得分悍將有意重返聯盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。