中職／會跟捕手「唱反調」 江國謙首度一軍開季

加盟職棒第3個球季，樂天桃猿隊20歲投手江國謙自春訓起的表現和心態夠穩定，首度被列入開季一軍名單，經歷年初石垣島交流賽洗禮，他說：「比較清楚自己的優點，也展現得出來。」

江國謙在平鎮高中時就是陣中的主力投手，2018年季中選秀第6輪加盟猿隊，去年在一軍出賽7場，共投11.2局失9分，防禦率6.94。

今年初江國謙第二度參與石垣島交流賽，對戰日職羅德隊先發5局無失分，總教練曾豪駒直言，從當時的比賽就知道，「他的狀況是可以上場投球的。」曾豪駒也指出，他心態穩定、知道自己的角色是什麼，進來職棒後持續進步。

江國謙提到，過去自己場上容易被對手牽著走，現在則能穩住自己的節奏，並跟捕手多討論，經過石垣島的比賽後也更清楚自己的優點，「本來就知道，但今年能展現的更好。」

談起自己的優點，江國謙透露，今年自己的平均球速有提升一點，球種的搭配上也更多變化，讓打者不好捉摸。他笑說，沒有加練新球種，但最近常跟捕手「唱反調」，倚賴投手的直覺，今年自己在配球上的想法更多一些，收到不錯的效果。