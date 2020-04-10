中職／首度一軍開季 林逸翔：希望至少待一年

樂天桃猿隊27歲左投林逸翔，加入中職第4個球季，首度被列入開季一軍名單中，他笑說感覺「興奮又緊張」，但今年自己已能保持冷靜的心態面對比賽，目標一整年都待在一軍。

林逸翔過去曾旅美加入金鶯隊，返台後在2017年季中選秀被猿隊挑中，但近兩年合計只在一軍出賽9場，投了12局。今年自春訓展現出穩定表現，總教練曾豪駒說：「這段期間他每次出賽，都讓我們覺得，他有把自己準備好。」

比起過去登板容易緊張，林逸翔指出，今年自己對於比賽的掌控能力進步不少，「以前一開始上去會很緊張，緊張到一局，但今年上去投球，馬上可以調整到最好的心態，讓自己保持冷靜。」

能有這樣的轉變，林逸翔透露，去年在二軍比賽時，就開始模擬一軍的情境，這也是一、二軍教練團共同給出的任務，「上場會想像如果有觀眾，遇到當下的狀況，要想著要保持什麼樣的心態去解決，去年在二軍就有一直在做這件事。」

首度拚進開季一軍名單，林逸翔興奮之餘，也期許自己不要忘記之前所準備的東西，「雖然少了球迷，還是會想要拿出表現，站穩這裡，不想像去年、前年一樣，只待一天就回去，希望至少待一年，這是給自己的目標。」

首度參與開幕戰卻因疫情影響，將面對首次「閉門開打」的空蕩球場，林逸翔笑說，在二軍已經習慣了，「就把它當成有觀眾，如果場邊有球迷的話可能會更亢奮，沒有球迷的話就可以更冷靜去面對，有好有壞。」