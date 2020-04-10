快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／首度一軍開季 林逸翔：希望至少待一年

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
樂天桃猿隊27歲左投林逸翔，加入中職第4個球季，首度被列入開季一軍名單中。 記者林伯東／攝影
樂天桃猿隊27歲左投林逸翔，加入中職第4個球季，首度被列入開季一軍名單中。 記者林伯東／攝影

樂天桃猿隊27歲左投林逸翔，加入中職第4個球季，首度被列入開季一軍名單中，他笑說感覺「興奮又緊張」，但今年自己已能保持冷靜的心態面對比賽，目標一整年都待在一軍。

林逸翔過去曾旅美加入金鶯隊，返台後在2017年季中選秀被猿隊挑中，但近兩年合計只在一軍出賽9場，投了12局。今年自春訓展現出穩定表現，總教練曾豪駒說：「這段期間他每次出賽，都讓我們覺得，他有把自己準備好。」

比起過去登板容易緊張，林逸翔指出，今年自己對於比賽的掌控能力進步不少，「以前一開始上去會很緊張，緊張到一局，但今年上去投球，馬上可以調整到最好的心態，讓自己保持冷靜。」

能有這樣的轉變，林逸翔透露，去年在二軍比賽時，就開始模擬一軍的情境，這也是一、二軍教練團共同給出的任務，「上場會想像如果有觀眾，遇到當下的狀況，要想著要保持什麼樣的心態去解決，去年在二軍就有一直在做這件事。」

首度拚進開季一軍名單，林逸翔興奮之餘，也期許自己不要忘記之前所準備的東西，「雖然少了球迷，還是會想要拿出表現，站穩這裡，不想像去年、前年一樣，只待一天就回去，希望至少待一年，這是給自己的目標。」

首度參與開幕戰卻因疫情影響，將面對首次「閉門開打」的空蕩球場，林逸翔笑說，在二軍已經習慣了，「就把它當成有觀眾，如果場邊有球迷的話可能會更亢奮，沒有球迷的話就可以更冷靜去面對，有好有壞。」

樂天桃猿 中職 選秀

延伸閱讀

中職／職棒31年明天開打 「千禧寶寶」登場奮戰

中職／全「猿」展現企圖心 5人首度參與開幕戰

中職／搶先全球開打 猿教頭曾豪駒：全世界最幸運賽事

中職／4隊開季26人名單公布 獅隊林安可列入投手

相關新聞

中職／投出全球職棒第一球 桃猿卡本特扛開幕戰先發

中華職棒明天將在桃園棒球場進行開幕戰，成為全球第一個開打的職棒球季，由衛冕軍樂天桃猿隊迎戰中信兄弟隊，雙方將上演洋投對決...

中職／開幕戰尚未登場 已先創最晚開打、無觀眾紀錄

中職31年例行賽還沒開始，已經先創下史上最晚開打日期、開幕戰無觀眾紀錄；本季開幕戰明天下午5時5分在桃園棒球場開打，這也...

中職／全「猿」展現企圖心 5人首度參與開幕戰

樂天桃猿隊明天將與中信兄弟隊進行中職開幕戰，開季25人名單出爐，共有5名選手首度參與開幕戰，包括投手林逸翔、江國謙、蘇俊...

中職／搶先全球開打 猿教頭曾豪駒：全世界最幸運賽事

中華職棒新球季受新冠肺炎疫情影響採「閉門開打」，但將是今年全球第一個開戰的職棒聯盟，明天的開幕戰受到矚目，樂天桃猿隊總教...

中職／會跟捕手「唱反調」 江國謙首度一軍開季

加盟職棒第3個球季，樂天桃猿隊20歲投手江國謙自春訓起的表現和心態夠穩定，首度被列入開季一軍名單，經歷年初石垣島交流賽洗...

中職／首度一軍開季 林逸翔：希望至少待一年

樂天桃猿隊27歲左投林逸翔，加入中職第4個球季，首度被列入開季一軍名單中，他笑說感覺「興奮又緊張」，但今年自己已能保持冷...

中職／職棒31年明天開打 「千禧寶寶」登場奮戰

中華職棒邁入第31年，4隊開季名單共有3位「千禧寶寶」出征，最年輕的是統一獅隊野手林靖凱，今年7月22日才滿20歲。

中職／桃猿新10號隊友假人引熱議 領隊盼激發球迷看球

中職31年球季明天開打，雖然少了觀眾但球團費盡心思要炒熱氣氛，觀眾席上有應援機器人和假人當「新10號隊友」，啦啦隊也不缺...

中職／聯盟捐防疫物資 送CPBL TV帳號及職棒雜誌

中華職業棒球大聯盟今天舉行記者會表示，提供台北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市居家檢疫及隔離者CPBL TV免費帳號（...

中職／率先開打引國際關注 英文版網站加緊更新

中華職棒今天召開記者會，會長吳志揚表示，現在國外轉播都還在洽談，不過CPBL TV開放給所有國家的球迷購買，會加緊更新英...

中職／開幕戰洋投同場較勁 兄弟推出羅傑斯先發

中職31年球季賽明天開打，中信兄弟隊宣布由羅傑斯擔任先發，樂天桃猿隊先發投手則為卡本特，隊史8次參與聯盟開幕戰都是洋投先...

中職／兄弟第16次參與開幕戰 再吞敗將平聯盟紀錄

中華職棒31年球季明天「閉門」登場，中信兄弟隊史第16次、也是中信接手球團後的第5次參與聯盟開幕戰，次數在聯盟史上僅次統...

熱門新聞

生不逢時的天才前鋒 韋伯何時得到名人堂肯定？

保羅變身爭冠X因子 四大強隊誰會搶人？

NBA／花式投籃比賽8人參加 首輪對戰出爐

NBA／復賽直接打季後賽？ 里拉德：對拓荒者不公平

NBA／賈奈特許願買下超音速 盼西雅圖重新擁有球隊

NBA／歐陸一方之霸 俄羅斯得分悍將有意重返聯盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。