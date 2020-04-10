中職／職棒31年明天開打 「千禧寶寶」登場奮戰

中華職棒邁入第31年，4隊開季名單共有3位「千禧寶寶」出征，最年輕的是統一獅隊野手林靖凱，今年7月22日才滿20歲。

除了林靖凱之外，中信兄弟隊野手江坤宇也未滿20歲，富邦悍將隊戴培峰則在年初滿20歲，這3人是今年開季名單中，在2000年世代後生出的年輕戰力。

林靖凱前年選秀會被獅隊帶回，去年在一軍有53場出賽紀錄，打擊率3成，已是獅隊倚重的內野戰力，今年首度隨隊開季。

江坤宇在2000年7月4日出生，和林靖凱是平鎮高中同期戰友，也在前年參加選秀會，去年幾乎都待在二軍，一軍只有3場出賽紀錄。

江坤宇今年春訓表現受到教練團注意，儘管打擊還需要磨練，但守備功力備受肯定，被定位為球隊的第3號游擊手，另外可以移防二、三壘。

戴培峰於2000年1月7日出生，和林靖凱、江坤宇都是平鎮同期隊友，但他去年就曾經出現在開季名單，今年是生涯第2次隨隊開季。

中職歷年開幕戰最年輕出賽的球員是桃猿隊林承飛，2016年在3月19日以18歲又346天的年紀締造，而開幕戰最年輕的先發球員則是2018年3月24日開幕戰的桃猿隊廖健富，當時年齡為19歲又177天。

職棒生涯在今年首度進入開季名單的球員，另有桃猿隊林逸翔、馮健庭、成晉、蘇俊璋、江國謙，中信兄弟隊兄弟高宇杰、張志強、陳文杰，悍將隊辛元旭及獅隊張偉聖等人。