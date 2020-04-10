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中職／全「猿」展現企圖心 5人首度參與開幕戰

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
桃猿開季25人名單出爐，包含江國謙(圖)在內共有5名選手首度參與開幕戰。 圖／樂天桃猿隊提供(資料照)
桃猿開季25人名單出爐，包含江國謙(圖)在內共有5名選手首度參與開幕戰。 圖／樂天桃猿隊提供(資料照)

樂天桃猿隊明天將與中信兄弟隊進行中職開幕戰，開季25人名單出爐，共有5名選手首度參與開幕戰，包括投手林逸翔、江國謙、蘇俊璋、內野手馮健庭及外野手成晉，總教練曾豪駒指出，無論是否被登錄一軍，今年選手們準備得都不錯，有展現出企圖心。

猿隊連3年打開幕戰，主力陣容經驗豐富，也有5名首度被登錄開季一軍名單的新面孔，曾豪駒說：「他們在春訓的準備感覺都算不錯，都有很大幅的進步，有思考他們的角色對球隊有什麼幫助才帶進來。」

目前27歲的前旅美左投林逸翔在2017年加盟猿隊，合計僅在一軍出賽9場，今年拚進開季一軍名單，曾豪駒提到，他今年在訓練和比賽的狀況維持得很穩定，也能壓制左打，「這段期間他每次出賽，都讓我們覺得，他有把自己準備好。」

20歲的江國謙自2018年高中畢業加盟後，表現持續進步，曾豪駒肯定他心態穩定、知道自己的角色是什麼。

至於去年季中選秀首輪被猿隊挑中的21歲投手蘇俊璋，去年就獲一軍出賽機會，曾豪駒指出，他經過去年的磨練，加上春訓、熱身賽，慢慢看得出他的身體強度、技術都有提升，觀念養成也已有概念，慢慢融入這個團隊，「是我們牛棚不可或缺戰力。」

21歲外野手成晉不僅首度入列開季一軍，更將在開幕戰擔任先發中外野手，曾豪駒說：「這幾年他對自己的態度都很好，要擁有好的態度，才能不斷去前進。」馮健庭則靠穩健的守備進入一軍名單，曾豪駒指出：「守備的穩定度是我們最需要的。」

曾豪駒表示，無論球員是否被登錄一軍，今年看大家都準備得不錯，這是好的開始，「希望可以繼續保持，讓球隊更有競爭力。」

猿隊開季26人名單僅登錄25名選手，包括2名洋投，分別為開幕戰先發卡本特，及第2戰先發霸能。本土王牌王溢正因腰部不適趕不上開季，但最快下周就能重返先發輪值。

曾豪駒 馮健庭 蘇俊璋

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