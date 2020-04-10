中職／率先開打引國際關注 英文版網站加緊更新

中華職棒今天召開記者會，會長吳志揚表示，現在國外轉播都還在洽談，不過CPBL TV開放給所有國家的球迷購買，會加緊更新英文版網站，先從購買帳號教學、賽程開始著手。

中職今天召開捐贈防疫物資記者會，提供CPBL TV免費帳號及職棒雜誌，給台北、桃園、台中、台南、高雄等5都的居家隔離和檢疫者。

記者會中吳志揚提到，中華職棒是全世界最早開打的職棒賽事，因此也受到全世界矚目。被問及國外觀眾要如何收看中職，吳志揚表示，目前國外媒體轉播部分還在洽談中，不方便透露，「不過CPBL TV沒有鎖任何地方，只要購買帳號就能收看」。

吳志揚指出，因為樂天桃猿為日本企業，因此在日本的樂天TV可以收看，不過沒有轉播其他球隊的主場，「這是個契機，我們也在洽談，希望他們可以4隊主場都播放。」另外，ELEVEN SPORTS在日本的OTT平台，可收看桃猿及統一獅主場賽事。

中職想推廣至全世界，不過英文版官網還有許多地方未更新，球隊介紹甚至還停留在義大犀牛及Lamigo桃猿。吳志揚坦言：「我也很不滿意，資訊有落差，本來今年計畫要改版，但因為疫情關係預算緊縮，現在會先做好教學怎麼購買CPBL TV、賽程等，國外球迷最需要的資訊，之後再逐步計畫。」

中職開幕戰明天將於桃園棒球場閉門開打，不過吳志揚指出，為了防疫考量，明天不會開放貴賓及外賓，「連我自己都要少去球場。」球場貴賓室將開放給記者使用，好讓記者可以保持一定距離、分流，國外記者將會有共同社、美聯社、法新社、路透社等。