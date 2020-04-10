中職／搶先全球開打 猿教頭曾豪駒：全世界最幸運賽事

中華職棒新球季受新冠肺炎疫情影響採「閉門開打」，但將是今年全球第一個開戰的職棒聯盟，明天的開幕戰受到矚目，樂天桃猿隊總教練曾豪駒指出：「政府防疫做得很好，球團也很照顧我們，球季才能正常開打。」

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國職棒賽事都受影響，中職經過兩度延賽後，確定新球季明天開打，雖不開放球迷進場，但比起大聯盟全部停擺，台灣球迷仍能透過轉播關心賽況，球員也能正常比賽，曾豪駒說：「中職應該算是全世界最幸運的運動賽事。」

然而新球季開幕是第一步，曾豪駒強調，球季開打後的防疫措施還是要做好，讓一整季比賽完整打完，「只有每個人都先保護好自己，疫情才能下降。」

儘管場邊沒有球迷，猿隊在看台設置機器人、假人以及人形立牌製造話題，曾豪駒也提到，雖然沒球迷進場，大家仍會打起精神，努力比賽給電視機前的球迷看，同時也希望能藉此讓球迷轉移目標，而不是每天在擔心疫情的發展，「這部分我們可以發揮我們的力量，這是目前可以做的。」

今年不只中職史上最晚開季、首次「閉門開打」，還將是曾豪駒擔任總教練的菜鳥球季，他提到，今年充滿了「第一次」，而明天將迎接執教生涯第一戰，他也坦言「緊張一定會」，但與團隊經過4個月的磨合，開季遇上狀況也比較能應對。