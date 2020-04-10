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中職／開幕戰尚未登場 已先創最晚開打、無觀眾紀錄

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中職31年例行賽還沒開始，已經先創下史上最晚開打日期、開幕戰無觀眾紀錄。 聯合報系資料照
中職31年例行賽還沒開始，已經先創下史上最晚開打日期、開幕戰無觀眾紀錄。 聯合報系資料照

中職31年例行賽還沒開始，已經先創下史上最晚開打日期、開幕戰無觀眾紀錄；本季開幕戰明天下午5時5分在桃園棒球場開打，這也是桃園球場歷年第6次進行開幕戰，平聯盟紀錄。

中職歷年開幕戰最早開打日期是1998年2月21日，而在今年之前，最晚開賽日期是2009年3月28日，由兄弟象、統一獅隊在天母棒球場交手。

2008年10月底，中職決議將涉入簽賭案被停權的米迪亞暴龍隊除名，不到1個月後，中信鯨隊宣布解散，中職剩下4支球隊，09年賽季因隊數、賽程減少，比往年晚開打。

今年球季開幕戰原定3月14日舉行，但先因6搶1奧運棒球資格賽因新冠肺炎疫情影響延期，中職將開幕戰延後到3月28日，成為史上首次開幕戰因非天氣因素延賽。

之後又因新冠肺炎持續蔓延，主管單位建議再往後延，開幕戰二度延到4月11日登場，一開始原本要開放150位會員球迷進場，最終決議不開放、閉門進行。

季賽閉門打，各隊票房影響首當其衝，尤其是開幕戰；歷年開幕戰最多觀眾人數出現在2016年的桃園棒球場，中信兄弟出戰Lamigo桃猿隊，吸引1萬9393人進場。

歷年開幕戰最少觀眾人數是2000年的2010人，當年開幕戰在嘉義舉行，由統一獅出戰和信鯨隊，今年開幕戰因特殊因素，人數直接歸零。

桃園球場在前5次進行開幕戰，都吸引超過萬人進場觀戰，2013年有1萬7693人，15年為1萬8413人，16年觀眾數1萬9393人，18年湧入1萬8521人，去年則有1萬3591人進場。

除了桃園棒球場，已經拆除的台北棒球場也曾進行過6次聯盟開幕戰（1990、91、92、93、95及98年），目前這兩座球場並列排頭。

史上最冷清開幕戰 記者可能比球員多

【中央社／桃園10日電】

中職31年球季將於明天展開，因武漢肺炎疫情，首度閉門比賽，樂天桃猿接手第一個球季碰上最冷清開幕戰，但吸引各國矚目，預計湧入外媒約10人、台媒破百人，記者可能比球員多。

中華職棒31年球季開幕戰將於明天在桃園棒球場開打，樂天桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，為樂天桃接手後隊史首戰，也是曾豪駒接任總教練後一軍例行賽初亮相，力拚開幕戰搶下首勝；樂天桃猿隊將由洋投卡本特扛先發，中信兄弟隊先發投手為羅傑斯。

桃猿隊去年季後易主，由日商樂天株式會社接手，樂天看重桃猿球迷經營有成，但受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中華職棒31年來首度閉門開打，過去中華職棒單場最低觀眾人數為1999年9月20日台北市立棒球場和信鯨與三商虎比賽，僅101人入場，出現「鳥比人多」的景象，今年紀錄將改寫。

中職歷年開幕戰（編號1號）最少觀眾人數為2000年3月10日和信鯨和統一獅隊之戰，人數僅2010人。今年因為閉門開打，將寫下無法再被突破的中職開幕戰最少觀眾0人紀錄，儘管有球團啦啦隊應援，也是最冷清開幕戰。

因為武漢肺炎疫情影響，美職、日職、韓職開幕戰不斷延後，中職明天領先全球開打，也受到各國媒體關注，目前中職收到外媒駐台記者申請採訪開幕戰，包括美聯社、路透社、法新社、歐新社、日本放送協會（NHK）、共同通訊社，每家媒體預計1至2人到場，粗估國外媒體約10人。

至於台灣媒體申請人數更多，申請採訪截止日為今天，目前已經有破百名媒體申請採訪中職開幕戰，開幕戰有可能出現採訪「記者比球員多」的狀況。

棒球 中職 統一獅

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