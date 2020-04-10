中職／開幕戰洋投同場較勁 兄弟推出羅傑斯先發

中職31年球季賽明天開打，中信兄弟隊宣布由羅傑斯擔任先發，樂天桃猿隊先發投手則為卡本特，隊史8次參與聯盟開幕戰都是洋投先發。

羅傑斯有7年大聯盟經驗，在中職官辦熱身賽有4場出賽紀錄，3月28日在二軍例行賽對樂天桃猿隊先發投7局、失兩分。

兄弟總教練丘昌榮認為，打過大聯盟、韓職的羅傑斯經驗豐富，雖然之前表現不算穩定，但可能是還在適應中，季賽開打後應會有不同表現。

兄弟隊史第16次參與聯盟開幕戰，第9次採用洋投先發，戰績4勝4敗；兄弟在其中8次開幕戰的客場比賽，是第6次推出洋投先發。

含今年在內，兄弟在桃園球場打過4次開幕戰，前3次戰績為2勝1敗（洋投先發兩次、本土先發1次）。