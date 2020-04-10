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中職／聯盟捐防疫物資 送CPBL TV帳號及職棒雜誌

中央社 / 台北10日電
為協助居家檢疫及隔離者能安心在家度過，中華職棒提供防疫物資給多個縣市政府，讓民眾可在家觀賞CPBL TV及閱讀職棒雜誌，10日舉辦捐贈記者會，中職會長吳志揚（左2）與多個縣市政府代表出席。 中央社
為協助居家檢疫及隔離者能安心在家度過，中華職棒提供防疫物資給多個縣市政府，讓民眾可在家觀賞CPBL TV及閱讀職棒雜誌，10日舉辦捐贈記者會，中職會長吳志揚（左2）與多個縣市政府代表出席。 中央社

中華職業棒球大聯盟今天舉行記者會表示，提供台北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市居家檢疫及隔離者CPBL TV免費帳號（效期到30日）與6000本職棒雜誌，讓民眾在家不無聊。

新北市部分，中職說，新北回覆尚無需求，之後將統計中職量能，確定後再推第2波。

為協助受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響居家檢疫及隔離者安心在家，中職提供防疫物資給需要的縣市，包括6000份CPBL TV免費帳號及職棒雜誌。防疫物資由各縣市政府自行運用，隨防疫包送出。

中職會長吳志揚表示，期盼居家檢疫或隔離者別出門，安心在家度過14天並關心中職，全民一起做好防疫，不造成防疫團隊負擔，「讓辛苦的中央流行疫情指揮中心、醫護及警消人員有餘力面對疫情的嚴峻挑戰」。

中職將於11日開打，為全世界最早開打職棒賽事，吳志揚表示，「我們是全世界第一個開打的職棒，變成世界矚目的比賽」，很期待疫情趨緩，大家一定要努力保持健康，居家隔離、檢疫期間收看中職，了解國球。

出席記者會的台南市副市長王時思、高雄市政府行政暨國際處長蔡淑貞及台中市政府民政局專員林真如表示，原本檢疫包中就有提供觀看影音、追劇序號，非常感謝中職新增服務。

中職 大聯盟 棒球

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