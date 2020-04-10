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中職／投出全球職棒第一球 桃猿卡本特扛開幕戰先發

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
猿隊洋投卡本特將成為全球第一位站上投手丘出賽的職棒投手、投出第一球。 圖／中職聯盟提供
猿隊洋投卡本特將成為全球第一位站上投手丘出賽的職棒投手、投出第一球。 圖／中職聯盟提供

中華職棒明天將在桃園棒球場進行開幕戰，成為全球第一個開打的職棒球季，由衛冕軍樂天桃猿隊迎戰中信兄弟隊，雙方將上演洋投對決，猿隊推出卡本特先發，兄弟則可望由羅傑斯打頭陣。

猿隊開幕戰先發人選從4名洋投中擇一，最終決定推卡本特扛首戰，總教練曾豪駒表示，他在春訓的狀況一直很穩定，也是控球最穩的投手。

卡本特今年來到中職發展，將在明天擔任聯盟開幕戰先發，而因各國職棒都受疫情影響延後開打，中職以閉門方式搶先開幕，卡本特將成為全球第一位站上投手丘出賽的職棒投手、投出第一球，他提到，中職是全球第一個開打的職棒聯盟，自己將會一直記得這件事。

卡本特去年還在大聯盟出賽，今年首度來到亞洲，加盟樂天桃猿隊，反而避開大聯盟停賽，並將在明天迎接新球季，他透露，自己昨天才正巧跟經紀人聊到此事，目前大聯盟處於停賽狀況，何時恢復進行或賽程是否縮短球季都還未知，自己明天就能上場投球，感到很感激。

在疫情於全球大流行之前，卡本特在2月中就已抵台，他提到，當初知道疫情開始流行，但還是決定來台，這期間也感受到，台灣是世界上防疫做得最好的國家之一，政府在疫情初期做的決定、反應比較早，待在這裡也相對比較安全。

樂天桃猿 中職

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