中職／兄弟第16次參與開幕戰 再吞敗將平聯盟紀錄

中華職棒31年球季明天「閉門」登場，中信兄弟隊史第16次、也是中信接手球團後的第5次參與聯盟開幕戰，次數在聯盟史上僅次統一獅隊的19次，但明天若沒能贏球，將平聯盟開幕戰最多連敗紀錄，原紀錄為統一獅隊的3連敗。

中信兄弟歷年在聯盟開幕戰戰績10勝5敗，中信接手球團後為2勝2敗，拿到的兩勝皆由桃猿隊貢獻，分別是2015年7：3、16年13：11贏球。

2017、18年兄弟都參與開幕戰，但17年以5：8輸給富邦悍將，18年又以4：6敗給桃猿隊，目前在聯盟開幕戰處於2連敗的狀態。

聯盟開幕戰最多連敗紀錄由獅隊締造，史上曾出現兩次，分別是1992（味全龍隊）、 94年（兄弟象隊）、95年（兄弟象隊）及2010年（兄弟象隊）、12年（兄弟象隊）、13年（Lamigo桃猿隊）。

兄弟在隊史前15場聯盟開幕戰，8次由洋投先發、7戰由本土投手先發，而洋投勝率5成（4勝4敗），本土投手表現反而出色，戰績6勝1敗，且目前保持6連勝中。

明天擔任主場的樂天桃猿隊，是隊史第8次參與聯盟開幕戰（La New熊隊2次、Lamigo桃猿隊5次），更是樂天接手球團後首次在開幕戰亮相。

桃猿隊歷年在開幕戰拿到4勝（3敗），目前保持2連勝紀錄；聯盟開幕戰最多連勝紀錄為兄弟象隊保持（兩次）的5連勝。

而桃猿隊在隊史前7次聯盟開幕戰，皆由洋投扛起先發重責，戰績是3勝3敗。