快訊

再增一死！ 我國累計六名新冠肺炎死亡案例

高雄楠梓火車撞上聯結貨車 車頭嚴重毀損搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／4隊開季26人名單公布 獅隊林安可列入投手

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
獅隊「二刀流」林安可(右)本季確定專職打者，開季卻被列入投手名單。 聯合報系資料照
獅隊「二刀流」林安可(右)本季確定專職打者，開季卻被列入投手名單。 聯合報系資料照

中職4隊今天下午公布開季26人名單，統一獅隊「二刀流」林安可被列入投手名單，中信兄弟隊老將王勝偉未隨隊開季，富邦悍將隊洋投羅力沒在名單內，樂天桃猿隊左投王溢正腰部不適，從二軍出發。

獅隊投手施子謙、王鏡銘都不在開季名單內，而在春訓嘗試以投、打「二刀流」發展的林安可，雖經教練團評估後，今年專職當打者，但仍以投手身份登錄。

二軍轟不停的許基宏，靠表現進入一軍開季名單。 圖／聯合報系資料照片
二軍轟不停的許基宏，靠表現進入一軍開季名單。 圖／聯合報系資料照片

王勝偉因狀況不佳，無法隨隊開季，由19歲小將江坤宇頂替，春訓、二軍例行賽表現出色的許基宏，再度進入開季名單。

悍將隊帶洋投索沙、伍鐸開季，羅力不在名單內，去年季中選秀入隊的野手辛元旭，獲得教練團青睞進入開季名單。

桃猿隊開季僅帶25人，洋投先登錄卡本特、霸能，威拉諾、尼寇力暫未列入，成晉、馮健庭、江國謙、林逸翔則是生涯首度進入開季名單。

樂天桃猿隊開季名單。圖／中職賽務部提供
樂天桃猿隊開季名單。圖／中職賽務部提供
富邦悍將隊開季名單。圖／中職賽務部提供
富邦悍將隊開季名單。圖／中職賽務部提供
統一獅隊開季名單。圖／中職賽務部提供
統一獅隊開季名單。圖／中職賽務部提供
中信兄弟隊開季名單。圖／中職賽務部提供
中信兄弟隊開季名單。圖／中職賽務部提供

王勝偉 羅力 林安可

延伸閱讀

中職／新球季倒數 悍將3洋投向國際宣傳

中職／羅力交待家人別出門 讚揚台灣是全球典範

中職／連心跳聲都聽得到 比賽沒球迷31年來頭一遭

中職／二刀轉單刀 林安可目標刪掉10勝留10轟

相關新聞

中職／4隊開季26人名單公布 獅隊林安可列入投手

中職4隊今天下午公布開季26人名單，統一獅隊「二刀流」林安可被列入投手名單，中信兄弟隊老將王勝偉未隨隊開季，富邦悍將隊洋...

日職／看「雙層公寓」練日文 王柏融學會說：超級喜歡

中華職棒即將在明天開打，日本職棒則尚未訂出開幕日，效力火腿隊的旅日台將王柏融依照球隊規範，避免外出，除了自主練習外，也趁...

中職／178天漫長等待 野手隨時準備好開打

經過178天的漫長等待，中華職棒終於要在明天在桃園球場領先全球開打，如何在等待期間維持手感是一大考驗，樂天桃猿隊野手詹智...

中職／手感疲勞間找平衡 投手調整難度高

中華職棒雖然在明天終於要開幕，但在復賽時間未定之時，投手對是否拉高用球數的徬徨，也讓他們在調整上比野手困難，樂天桃猿隊投...

棒球／吳昇峰先發再拿勝投 合庫搶下6連勝

109年成棒春季聯賽，合庫隊投手吳昇峰今天對桃園航空城隊先發，投6.1局、失兩分，率隊8：2贏球，合庫拿到6連勝。

中職／開幕周估3萬人觀戰成空 今只剩人像獨留

中職新球季延後四周開打，明天將在桃園球場點燃戰火，向來是票房保證的象猿大戰被迫關門，樂天桃猿隊也成為首支受到新冠肺炎疫情衝擊的球團，開幕周前兩戰應可吸引三萬人次進場的熱鬧場面，如今一切成空。

中職／猿、象菜鳥教頭開幕戰強碰 爭搶執教首勝

中華職棒新球季明天將搶先全球開打，由樂天桃猿隊在桃園球場迎戰中信兄弟隊，是雙方第四度在開幕戰對決，比賽因新冠肺炎疫情閉門開戰，猿隊少了大賺票房的機會，但力拚對戰扳回一城。

中職／新球季倒數 悍將3洋投向國際宣傳

中職新球季11日點燃戰火，富邦悍將隊三名洋投羅力、伍鐸、索沙聯手錄製影片，希望球迷一起為悍將隊加油；羅力表示，全球很多運...

中職／樂天首勝？991勝？聯盟、球團各自解讀

中職新球季11日開打，樂天桃猿、中信兄弟隊將在桃園球場進行開幕戰，猿隊過去累積990勝，千勝紀錄開始倒數，但對入主中職第...

中職／41歲大哥大高國慶拚了 再兩轟超越陳金鋒

中職新球季11日開打，統一獅隊首日輪空，12日作客台中洲際球場，對中信兄弟隊進行首戰，全聯盟最資深老將高國慶重啟挑戰紀錄...

中職／萊恩又出動了 賣力推銷猛獅煎餅

統一獅隊今天宣布，將和台南市在地銅板美食連得堂餅家合作，製作猛獅專屬煎餅，首波預購限量500包，將從13日中午12點起，...

中職／猿隊換新裝不敵疫情 開幕周恐少3萬名觀眾

中職新球季後天將在桃園球場開打，樂天桃猿隊連續三年在開幕戰擔任主隊，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，對中信兄弟隊之戰觀眾人數掛...

熱門新聞

記者採訪開箱／陳金鋒加盟熊隊創驚人年薪 時隔14年仍難忘

生不逢時的天才前鋒 韋伯何時得到名人堂肯定？

有史以來最紅的台灣運動員是誰？網直指「他」：沒人能比

NBA／回憶柯瑞菜鳥年 老尼爾森：沒想到會成MVP

保羅變身爭冠X因子 四大強隊誰會搶人？

體育署取消甄試賽 改採近兩學年最佳全國賽成績加分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。