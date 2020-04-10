中職／4隊開季26人名單公布 獅隊林安可列入投手

中職4隊今天下午公布開季26人名單，統一獅隊「二刀流」林安可被列入投手名單，中信兄弟隊老將王勝偉未隨隊開季，富邦悍將隊洋投羅力沒在名單內，樂天桃猿隊左投王溢正腰部不適，從二軍出發。

獅隊投手施子謙、王鏡銘都不在開季名單內，而在春訓嘗試以投、打「二刀流」發展的林安可，雖經教練團評估後，今年專職當打者，但仍以投手身份登錄。

二軍轟不停的許基宏，靠表現進入一軍開季名單。 圖／聯合報系資料照片

王勝偉因狀況不佳，無法隨隊開季，由19歲小將江坤宇頂替，春訓、二軍例行賽表現出色的許基宏，再度進入開季名單。

悍將隊帶洋投索沙、伍鐸開季，羅力不在名單內，去年季中選秀入隊的野手辛元旭，獲得教練團青睞進入開季名單。