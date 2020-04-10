日職／看雙層公寓練日文 王柏融學會說：超級喜歡

中華職棒即將在明天開打，日本職棒則尚未訂出開幕日，效力火腿隊的旅日台將王柏融依照球隊規範，避免外出，除了自主練習外，也趁機加強日文，目標是球季開打站上英雄舞台時，能以日文回答訪問，實境節目「雙層公寓」成為他學習日文的良伴。

「雙層公寓」是紀錄三對陌生男女在同個屋簷下生活，這部標榜無腳本的戀愛實境節目，從2012年開播，2015年起與Netflix合作，不少體壇大咖都是愛好者，大聯盟投手前田健太、NBA新秀八村壘都是忠實觀眾，也曾在節目中擔任特別來賓。

王柏融表示，自己透過日本電影、影集學習日文，會選擇「雙層公寓」是因為看到外界的評價很高，目前只看了兩、三集，學到的日文是「超級喜歡（ダイスキヤー）」。

旅日第二年，王柏融「聽」隊友聊天還可以大致了解，但對於「說」日文，目前仍有障礙，趁著開幕戰延期，他也希望能好好克服這個弱點，未來能用日文接受英雄訪問。

王柏融目前仍留在札幌進行訓練，與台灣的家人則透過網路保持聯繫，雖然不知何時開季，但隨時準備好自己的身體狀況，心態上也保持正面，「還是跟之前維持一樣的訓練，希望疫情趕快結束，球季盡快開打，大家都能保持健康。」