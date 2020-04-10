中職／手感疲勞間找平衡 投手調整難度高

中華職棒雖然在明天終於要開幕，但在復賽時間未定之時，投手對是否拉高用球數的徬徨，也讓他們在調整上比野手困難，樂天桃猿隊投手林柏佑認為，後援投手又比先發難度更高。

先發投手原本面臨賽季提前開打要如何儲備體能的考驗，但隨著賽程延後到4月11日，時程明確加上有固定出賽間隔，較容易保持球感，中繼、救援投手面對最大難關，在於要在出賽數跟維持手感中取得平衡。

隨著休賽季拉長，春訓熱身賽到後段的比賽間隔較長，林柏佑表示：「多了一個月，不可能就這樣放掉，還是要保持實戰，但又不能出賽太多，累積太多疲勞。」

中職能夠領先全球開打，仍是十分難得的事，也吸引國外媒體關注，林柏佑說：「還是要感謝聯盟跟政府的幫助，能夠成為第一個起跑的職棒，很不容易，球員自己也要注意健康。」

林柏佑舉例，以往放假會帶著孩子外出，如今都避免到人潮擁擠的場所，「幾乎都在家吃飯或是叫外送，頂多是到公園走走，外務變少，陪家人的時間也變多了。」

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，中職球季閉門開打，少了球迷的熱情，林柏佑說：「希望疫情趕快過去，不只我們，各行各業很多人都受到影響。」