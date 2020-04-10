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中職／等待178天 野手隨時準備好開打

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊8日在桃園棒球場練球，詹智堯在外野進行守備練習。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊8日在桃園棒球場練球，詹智堯在外野進行守備練習。記者蘇志畬／攝影

經過178天的漫長等待，中華職棒終於要在明天在桃園球場領先全球開打，如何在等待期間維持手感是一大考驗，樂天桃猿隊野手詹智堯認為，過去11年職棒資歷的幫助不大，「畢竟也是第一次遇到」。

從去年10月17日打完總冠軍賽後，中職經過兩度延期，最終確定4月11日開打，度過史上最久的休賽季，詹智堯笑說：「沒有休息比較久，訓練時間比較久。」

野手以往在休賽季期間強化體能，靠著春訓以及開賽後的比賽調整手感，但今年因為休賽季拉長，官辦熱身賽在3月24日結束後，只能靠自辦熱身賽調整，場次相對較少，詹智堯也認為，球感會比較難掌握，「但相對的身體狀況很好，儲備不少體力。」

身為猿隊最資深球員，詹智堯雖然比其他學弟多了不少休賽調整的經驗，但178天的等待也是第一次碰到，在調整上面臨相同狀況，只能掌握好自己的身體，把訓練做充足。

球員原本以3月14日開季為目標調整，但延期近一個月，期間除了要保持手感，也要避免累積痠痛，另一項調整重點是心態，詹智堯說：「雖然比賽延期，心態上還是要保持著『快要比賽』，才能隨時準備好上場。」

世界各國職業棒球都因為新冠肺炎（COVID-19）疫情停擺，中職成為第一個開打的職棒聯盟，詹智堯說：「球員還是需要比賽，有比賽是幸福的。」雖然球迷無法進場，但仍可透過電視轉播關注與加油。

詹智堯 中職 樂天桃猿

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