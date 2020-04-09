中職／新球季倒數 悍將3洋投向國際宣傳

中職新球季11日點燃戰火，富邦悍將隊三名洋投羅力、伍鐸、索沙聯手錄製影片，希望球迷一起為悍將隊加油；羅力表示，全球很多運動賽事都因新冠肺炎取消，很幸運還能持續積極準備將在台灣開打的中職賽事。

悍將隊這支影片透過外籍球員向國際宣傳，中英文字幕都有，伍鐸也預告中職將在11日開季的訊息，索沙更用西班牙語向球迷報告好消息，邀請大家透過網路關注比賽，避免疫情傳染，可以在家安心觀戰。

悍將隊11日輪空，12日作客桃園球場對決樂天桃猿隊，羅力將展開個人在中職第八個球季，他已連續六季投出二位數勝投，生涯累積84勝在中職史上排名第五，今年有機會完成百勝紀錄，奪三振964次也可突破千K大關。

球迷可上臉書悍將官方粉絲團觀看這支影片。