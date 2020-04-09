中職／樂天首勝？991勝？聯盟、球團各自解讀

中職新球季11日開打，樂天桃猿、中信兄弟隊將在桃園球場進行開幕戰，猿隊過去累積990勝，千勝紀錄開始倒數，但對入主中職第一季的的樂天集團來說，今年首勝如何算進隊史，恐怕又是聯盟、球團各自解讀的局面。

中職官方認定，現役球團就算接手老球隊，隊史仍是一體、有延續性質，因此猿隊勝敗紀錄從2003年第一金剛隊開始，過去17個球季包括金剛一年20勝、La new熊隊七年379勝、Lamigo桃猿隊九年591勝，加起來是990勝。

按照聯盟標準，統一獅隊目前1619勝排名第一，中信兄弟隊（含前身兄弟象）1527勝居次，富邦悍將隊（含前身俊國熊、興農熊、興農牛、義大犀牛）1302勝排名第三，猿隊將是中職史上第四支達到千勝的球隊。

但中職球團向來不是很重視延續所謂「隊史」，認定接手後就是新的開始，猿隊過去就不認為第一金剛和自己有關，金剛2003年締造中職單季最慘20敗紀錄，當然也是前球團的事。

若從球團的角度解釋，猿隊應是970勝，而非990勝，一旦如此，樂天今年開張將是新球團首勝，而非聯盟官方紀錄991勝，接下來又是各說各話的狀況。