中職／41歲大哥大高國慶拚了 再兩轟超越陳金鋒

中職新球季11日開打，統一獅隊首日輪空，12日作客台中洲際球場，對中信兄弟隊進行首戰，全聯盟最資深老將高國慶重啟挑戰紀錄之旅，除了邁向生涯第1800支安打紀錄，還有難度更高的第150轟。

高國慶已滿41歲，在「恰恰」彭政閔退休後，成為中職大哥大，過去16個球季出賽1607場，生涯累積1736支安打，在中職史上排名第三，只落後張泰山（2134安）、彭政閔（2044安）。

中職過去30個球季只有八名球員達到130轟紀錄，高國慶目前131轟暫居第八，今年想達到150轟里程碑，除非出賽數穩定、打席夠多，還要展現近年少有的爆發力，才能完成艱難目標。

高國慶近七季只有2016年開轟達到二位數（11轟），過去單季最佳紀錄是2011年22轟。

值得一提的是，高國慶的全壘打數只落後陳金鋒（132轟）一支，本季超前看來沒有太大問題，將可躍上史上第七。

中職史上只有四名本土野手年滿41歲還能出賽，分別是曾智偵（45歲138天最老）、林仲秋、林易增、彭政閔，今年球季開打後，高國慶將是第五人。