TOTO盃／首場國手選拔賽閉門展開 新北首戰逆轉勝

今年國內三級棒球第一場國手選拔賽，今天由TOTO盃少棒賽率先開打，奪冠隊伍將取得今年美國小馬聯盟少棒賽中華隊代表權，直接赴美參與世界賽挑戰3連霸。

進入三級棒球選拔賽熱季，今年由TOTO盃少棒賽打頭陣，今起在台南亞太棒球村及善化棒球場進行，因疫情因素「閉門打」，共17支縣市代表隊參賽，分為兩組，採雙敗淘汰制，冠軍預計在16日出爐。

今年因疫情影響，美國小馬聯盟亞太區總部決定取消亞太區各項賽事，以去年成績決定亞太區代表隊，直接參與世界賽。而中華隊過去兩年都在小馬聯盟亞太區出線，並在世界賽奪冠，今年TOTO盃冠軍隊也將直接代表亞太區前進世界賽。

今天TOTO盃首日賽程，新北市隊上演大逆轉秀，打完前6局以2：7落後新竹市，但7局下展開一輪猛攻，單局獲得3次四死球保送並敲出4支安打，灌進8分大局，靠著翁承羿揮出再見三壘打終結比賽，助球隊以8：7逆轉勝。翁承羿單場3安3打點立大功。

至於嘉義縣首戰對上新竹縣，戴逸安單場4支4，包括2支二壘打及一發全壘打，帶動全隊打線掃出16支安打，提前6局以12：2收下勝利。