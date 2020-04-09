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中職／猿隊換新裝不敵疫情 開幕周恐少3萬名觀眾

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
猿隊連續3年在桃園球場進行開幕戰，今年將是史上首場觀眾掛零的比賽。記者藍宗標／攝影
猿隊連續3年在桃園球場進行開幕戰，今年將是史上首場觀眾掛零的比賽。記者藍宗標／攝影

中職新球季後天將在桃園球場開打，樂天桃猿隊連續三年在開幕戰擔任主隊，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，對中信兄弟隊之戰觀眾人數掛零，從過去象猿大戰的熱度看來，至少損失18000名觀眾，開幕周恐怕少掉三萬人次。

猿隊11日對戰兄弟，按照過去開幕戰的傳統，重演前一季總冠軍賽對決戲碼；這將是猿隊易主、穿上全新球衣後首戰，也是歷年第四次在開幕戰和兄弟交手，地點都在桃園球場，2015、16年分別以3：7、11：13落敗，前年6：4獲勝。

猿隊從2013年起，在桃園球場打過五次開幕戰，一共吸引87611人次觀戰，單場平均17522人，2016年湧進19393人，改寫中職開幕戰紀錄，去年對決統一獅隊最少，但也有13591人進場。

猿隊在這五次開幕戰後，隔天繼續在桃園球場出賽，除了2016年因雨停賽，四場比賽共有42182人次，單場平均10545人，人氣也相當不錯。

過去三場象猿開幕戰，進場人數至少都有18413人以上，成為票房保證，若再加上今年開季第二戰（猿隊對戰富邦悍將隊）的平均數，這波疫情恐讓猿隊在開季第一周減少三萬名觀眾，損失相當慘重。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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