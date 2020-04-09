中職二軍／尼寇力6局失1分 猿隊5：1勝龍隊

中職二軍例行賽今天由樂天桃猿隊對上味全龍隊，洋投尼寇力先發6局僅失1分，打線則有張閔勛繳出單場3安猛打賞演出，終場猿隊二軍以5：1擊敗龍隊，終止近期2連敗。

猿隊新洋投尼寇力自開賽起連續解決9名打者，5局下因隊友失誤製造首名上壘者，6局上則被林旺衛揮出二壘打，是他此戰被敲的唯一安打，之後讓林旺衛靠飛球推進上三壘，並藉由李凱威的滾地球跑回分數。

尼寇力共投6局，只被敲1支安打，沒有投出保送，送出3次三振，失1分，拿下勝投。之後黃偉晟、游朝惟及吳丞哲各投1局沒有失分，全場僅讓龍隊揮出4支安打。

猿隊打線則在首局掌握龍隊先發投手郭郁政的亂流攻進2分，4局上張閔勛敲出二壘打，邱丹補上三壘打多添分數。第5局猿隊連獲2次四壞球保送，張閔勛適時安打又送回1分，第8局林澤彬、葉竹軒連敲二壘打再下一城。

猿隊全場敲出9支安打，其中6支是長打，張閔勛單場3安，包括2支二壘打，送回2分打點，表現最突出。