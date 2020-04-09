中職／球迷想進場？ 樂天桃猿開放訂製加油人形

中職樂天桃猿隊推出以機器人取代10號隊友的應援，為閉門開打的新球季炒熱話題，猿隊今天再宣布開放球迷訂製人形看板，用照片取代真人，在看台上替猿隊應援。

受到新冠肺炎疫情影響，本周六開打的新球季不開放球迷進場，但猿隊也在從中發想，炒話題也找商機。先是在看台上設置假人應援團，引發全球體壇熱議，如今再推出10號隊友訂製加油人形，讓球迷換個方式參與其中。

10號隊友人形看板每尊高125公分，寬220公分，含4組頭像，售價5900元，應援文字8至10字內，頭像檔案解析度至少1MB，另贈送勇敢樂天組應猿桃猿男兒外帶LED跑馬燈，讓應援文字化為場邊特效。

第一波人形看板於4月10日至4月12日在樂天市場接受第一波預訂，可參與4月17日起的主場賽事，直到開放觀眾進場為止。