韓職／機器人應援源自南韓？ 韓火鷹6年前就用過

因應中職新球季「閉門開打」，樂天桃猿隊推出機器人應援團，引發國內外體壇熱議，而南韓媒體今天則報導指出，韓職才是職棒採取機器人應援的始祖，韓火鷹隊早在6年前就曾在看台上設置機器人應援團。

韓職韓火鷹2014年首度於主場大田棒球場設置機器人「Fanbot」，在中外野放上24名穿著韓火鷹球衣的機器人，分3排坐，根據球團指出，Fanbot的設計理念是為了和球迷互動，導入數位化的應援方式。

報導指出，如果樂天桃猿的機器人只是穿著球衣，像人像模型一樣站著或舉著加油標語，那韓火鷹的Fanbot的應援方式至今仍算十分創新，結合尖端技術。

每個Fanbot手中都握手一面可動式的LED看板，能不斷變化看板上的文字或圖案，而現場球迷透過社群媒體發出的臉部照片，則會秀在Fanbot的臉部面板上。

韓火鷹的Fanbot自2014年起用了兩個球季，但隨著球迷逐漸失去興趣，球團也放棄這個做法。但如今受到新冠肺炎疫情影響，如何行銷成為各職棒球團的一大考驗，這些已被塵封的作法又浮上檯面。