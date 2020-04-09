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中職／林泓育成最高薪球員 猿隊相隔9年出產薪一哥

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

富邦悍將昨天公布全隊談薪結果，林益全加薪不如預期，「僅」簽下平均月薪72.5萬元的兩年合約，今年中職「薪水一哥」確定由月薪75萬的林泓育登上寶座，這也是樂天桃猿隊史（含La New熊、Lamigo桃猿）相隔九年，再度產出聯盟最高薪球員。

林益全的合約未分別公布今年與明年月薪，而均薪72.5萬元確定未能超越林泓育，排名全聯盟第二，接下來依序為陳俊秀72萬、胡金龍70萬；中信兄弟最高薪球員為李振昌的62萬，統一獅則為陳鏞基，同樣是62萬。

猿隊隊史唯一一次產出薪水一哥，為2006到2011年間的陳金鋒，當年他結束旅美生涯，La New熊奉上史無前例的千萬年薪、三年複數年合約，迎接「鋒砲」駕到，而他一連六年都是中職的最高薪球員，直到2012年月薪退至50萬，才由彭政閔的55萬接棒薪水榜單排頭。

2013年由彭政閔和潘威倫的55萬並列聯盟最高薪，2014到2016年則由郭泓志雄踞第一，且數字大幅攀升到月薪91萬、96.7萬和102萬，2017和2018年再由轉戰中信兄弟的林智勝，以120萬改寫史上最高薪紀錄。

去年林智勝遭大幅減薪，由胡金龍的75萬收下最高薪球員頭銜，今年在他遭減薪、林益全加薪有限的情況下，改由林泓育承接排頭，讓樂天接手猿隊首年，就產出聯盟最高薪球員，且若無意外，明年這個頭銜仍將由猿隊蟬聯，林泓育和陳俊秀可望以月薪80萬共享寶座。

林泓育 林益全 樂天桃猿

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