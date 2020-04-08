中職／猿隊界外區新座位 陳晨威擔心抓不到跑者
樂天桃猿隊「三年級生」陳晨威今年將專職外野，以右外野防區為主；他認為自己還年輕，多一個機會是好事，但也不想一直卡在外野，強調「職棒的路還很長」，球隊若有需要，仍想回到內野守備。
陳晨威過去守備以二壘、游擊區為主，去年首度站穩先發，也負起外野守備任務，今年春訓幾乎固定外野，他說：「既然確定了，接下來會努力彌補不足之處。」
猿隊在桃園球場一、三壘側界外區新設500個搖滾席座位，對球員形成重大考驗；陳晨威表示，打到牆邊的球，恐怕無法直傳本壘，必須透過轉傳方式，擔心無法抓到下一個出局數。
猿隊連兩天在桃園練球，不少野手開始在新環境練習守備，陳晨威說：「昨天第一次站上去練，沒那麼快適應。」
他認為，以後比賽碰到敵隊有人攻占三壘，對方打出外野界外球時，可能要放棄接球，不然傳不回本壘，反而造成失分。
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