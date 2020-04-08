中職／高國輝退出50萬俱樂部 月薪減至40萬

中職新球季將在11日開打，富邦悍將隊今天終於談完全隊薪水，正式對外公布，林益全月薪72.5萬元是悍將最高、全聯盟第二，胡金龍70萬在隊上名列第二，全隊四人月薪超過50萬。

悍將指出，林益全、胡金龍、林哲瑄、陳鴻文都以優異表現獲得兩年約，林哲瑄平均月薪60萬、陳鴻文50萬。

悍將領隊蔡承儒表示，考量去年多位球員繳出生涯最佳的好表現，一軍團隊整體薪資較去年又上升一些，希望激勵更多球員能有好表現，共同幫助球隊拿下隊史首座總冠軍。

陳仕朋去年獲得最佳進步獎，加薪112%為全隊最高，月薪從8.5萬升至18萬；王正棠去年出賽107場，揮出104支安打，加薪67%為野手群之冠，從9萬變成15萬。

林羿豪去年19次中繼成功寫下個人單季新高，月薪33萬元，王尉永、范玉禹、歐書誠、張竣龍至少加薪30%，月薪分別升至12、11、10、10萬，游霆崴加薪3.5萬成為11萬。

羅國華、張耿豪、賴鴻誠、倪福德月薪調降4萬到9萬元不等。

林宥穎去年出賽65場，以生涯新高的34分打點獲加薪至29萬元；戴培峰也獲加薪，本季月薪10萬；方克偉減薪3萬，今年月薪15萬。

同樣為新生代球員的范國宸，連續兩年加薪，月薪再上漲至14萬；去年出賽110場達生涯新高的李宗賢，加薪2萬成為16萬；高國麟加薪1.5萬，新球季月薪17萬元。

蔣智賢、張正偉本季月薪分別為33萬、17.5萬，高國輝、陳品捷月薪分別降到40萬、22萬元，高國輝去年身價52.5萬，退出「50萬俱樂部」，遭減薪12.5萬、降幅23.8%。