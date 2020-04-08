中職／新球季終於開打 林泓育覺得很幸運

樂天桃猿隊11日將在桃園球場迎戰中信兄弟隊，展開中職新球季開幕戰，各隊隊員多等四周才開季，不少人都很開心，「小胖」林泓育說：「球季賽延後，多少都有影響，確定開打對選手幫助很大，至少安定了。」

新球團砸下重金改造桃園球場，已投資2500萬元，林泓育對一、三壘側新增座位和選手餐廳都很有感；他表示，很感謝球團帶來新氣象，界外區的座位應該影響不大，但練習時還要適應。

林泓育已在猿隊十個球季，生涯累積出賽1023場，打擊率3成37、全壘打161支、打點786分，今年仍是猿隊主戰捕手，他說：「不想這些，按部就班就好。」

林泓育認為，今年球季比較特殊，受到新冠肺炎疫情影響，造成開季時間拖延，但各國職棒都一樣，中職能在11日開季，已經覺得很幸運了。