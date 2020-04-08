中職／猿隊新增搖滾席 林承飛怕撞到腦震盪

樂天桃猿隊砸下2500萬元改造桃園球場，迎接11日開打的新球季，一、三壘側界外區新增500個「搖滾席」，對球員的守備形成考驗，猿隊內野手林承飛說：「有去試撞一下網子，還不是很習慣。」

猿隊新增這500個座位，票價比一般內野席多100元，全隊昨天回到桃園球場練球，所有人都是第一次看到這個景象，短期內必須趕快適應才行，未來客隊出賽也面臨重大挑戰。

林承飛表示，內野手都已經試撞，測試「撞到的程度如何」，搖滾席前的鐵柱很硬，以後很怕撞成腦震盪，護網也很細，擔心傷害皮膚。

至於以後比賽可能撞到搖滾席怎麼辦，他說：「仍會全力接球，撞到再說，此區離內野很近，轉傳球也是問題。」

林承飛已在猿隊打了五個球季，今天過23歲生日，願望很簡單、也很實際，就是要幫猿隊奪下總冠軍。

他表示，新球季延後開打有好有壞，狀況好的人可延續，不好的人更有時間調整，自己算是中間，有時好、有時不好，新球季即將開打，還是覺得很開心。