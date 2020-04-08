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中職／川田喜則滿意機器人 日職樂天隊也說厲害
中職本季開幕戰11日在桃園球場登場，由於不開放觀眾進場，樂天桃猿隊將裝設500尊人型立像在看台上充當球迷，日籍領隊川田喜則說：「這個機器人創意受到日本媒體報導，就連日職東北樂天金鷲隊都覺得很厲害。」
日本樂天集團接手猿隊，今年正式起步，川田喜則表示，並未特別把日職樂天隊的概念延伸到台灣，主要都是台灣這邊員工的想法，創造新的東西。
日職樂天隊在仙台主場旁有摩天輪，川田喜則強調，目前未規畫何時在桃園興建，等到新冠肺炎疫情停止再評估，未來會引進好的設備、打造樂園，讓球迷度過快樂的時光。
他表示，日職球季賽無法如期開打，台灣很幸運能進行開幕戰，也是全球唯一進行的職棒賽，加上電視轉播在日本播放，希望日本球迷以後也能到桃園球場為猿隊加油。
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