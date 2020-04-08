快訊

美軍空襲澎湖馬公 75年來的各種迷思

居家檢疫隔離接訪客、開趴一籮筐 將可罰20到30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／張奕自主訓練對著網子丟球 感覺不錯將增強度

中央社 / 台北8日電
張奕練投。 資料照
張奕練投。 資料照

歐力士猛牛的台灣投手張奕3月初因右手肘不適下放二軍，現在持續自主訓練中，他說，目前是對著網子丟球的階段，感覺還不錯，之後會慢慢增加強度，再進入到傳接球、投球。

張奕今年春訓首度被分配到一軍，本來有望爭取開季先發輪值，不過在3月初因右手肘不適下放二軍調整，並於3月底接受手肘專門醫生的診察後，暫停投球。

根據日本媒體Daily今天的報導，張奕在大阪歐力士隊的設施中自主訓練，今天練投約30球，確認手肘的狀態。張奕表示，「現在還在丟網子的階段，所以我不會在意狀態，不過狀況還不錯，現在不只是手肘，而是確認全身的運用。」

張奕也指出，未來希望在練習丟網子時增加力量，並確認身體的運用，希望按部就班進行，之後再進入傳接球、投球的階段，「為了在比賽中可以好好發揮自己的能力，我會不只是手肘，而是每天管理我的身體狀況並訓練。」

張奕 歐力士猛牛

延伸閱讀

日職／進度停滯一度關機 張奕近期重啟練投

日職／大王連3場敲安 張奕手肘不適後再次投球

日職／下二軍後首度練投 張奕：想再一決勝負

日職／張奕傳手肘不適降二軍 恐無緣開季輪值

相關新聞

中職／二軍王上不了一軍 兄弟越來越多4A球員

中華職棒一軍賽事預計於4月11日正式開打，不過二軍賽事早在3月17日就已搶先進行，讓各隊除了自辦熱身賽外，還有調整球員的另外選擇。一軍球員的參賽及味全龍隊的表現，還有中信兄弟是否能持續連霸，都是二軍賽

中職／王溢正57勝現役第3 復健賽起步再拚一軍

中職二軍例行賽今天在斗六球場進行樂天桃猿、味全龍之戰，猿隊左投王溢正展開復健賽，先發三局被揮出三支安打、失一分，何時重返...

中職／落實在地化 樂天桃猿以行政區命名包廂

樂天桃猿「Rakuten Monkeys」迎接新球季，公開改建後的桃園棒球場，增設「Rock Seat」、「VIP SU...

日職／張奕自主訓練對著網子丟球 感覺不錯將增強度

歐力士猛牛的台灣投手張奕3月初因右手肘不適下放二軍，現在持續自主訓練中，他說，目前是對著網子丟球的階段，感覺還不錯，之後...

中職／11日開打全球最早 日本也看得到

中華職棒即將於11日開打，為全世界最早開打的職棒賽事，雖然不開放球迷進場，但可以透過轉播觀賞賽事，ELEVEN SPOR...

中職／樂天桃猿機器人應援團掀話題 美媒也報導

本周六開打的中職領先全球打，開幕戰地主樂天桃猿「Rakuten Monkeys」因應閉門比賽，裝設500具機器人在看台上...

中職／不讓球場空蕩蕩 桃猿擺出500人像助威

日本樂天集團接手猿隊，投資兩千五百萬元改造桃園球場，強調把日職樂天隊的概念延伸到台灣，不料受到新冠肺炎疫情衝擊，今年開幕戰觀眾人數掛零；猿隊領隊劉玠廷坦言，無法評估何時才能開放球迷進場，中央流行疫情指揮中心會有更專業的指示。

中職／王溢正趕不上開季 樂天登台首戰洋投先發

中職新球季倒數，樂天桃猿隊昨天回到桃園球場練球，全力備戰十一日對中信兄弟隊開幕戰；猿隊總教練曾豪駒將從四名洋投卡本特、霸能、威拉諾、尼寇力之中，挑選一人擔任象猿大戰先發投手，本土王牌王溢正因為腰部不適，確定無法趕上開季。

中職／曾豪駒掛保證 成晉生涯首次開季一軍

樂天桃猿隊將在10日公布開季26人名單，21歲外野手成晉確定入列，也是生涯三年首次開季從一軍起步，他說：「新球季延後快一...

中職／阿誠面對空場有準備 舞照跳飛機照飛

中職本季開幕戰11日將在桃園球場開打，樂天桃猿、中信兄弟之戰零觀眾，創下職棒開打31年最慘紀錄，猿隊啦啦隊長阿誠說：「從...

中職／開幕戰關門打仍需氣勢 樂天啦啦隊21人熱舞

樂天桃猿隊11日在桃園球場對中信兄弟隊進行開幕戰，將是中職史上首場觀眾掛零的一軍比賽，儘管關門打，猿隊啦啦隊Rakute...

中職／王溢正開季二軍 曾豪駒：沒球迷也要有凝聚力

中職新球季11日在桃園球場進行開幕戰，樂天桃猿隊以主隊身分迎戰中信兄弟隊，猿隊總教練曾豪駒將從四名洋投卡本特、霸能、威拉...

熱門新聞

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

中職／二軍王上不了一軍 兄弟越來越多4A球員

NBA／因喬治受傷改雙腳跳 勇士前鋒：傷勢嚇到我

NBA／稱灰狼老闆陰險 賈奈特：沒興趣退休球衣

NBA／復賽有譜？ 聯盟盼美國勞動節產出新冠軍

NBA／全球球團老闆資產榜 快艇鮑默527億美元居首

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。