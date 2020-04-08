日職／張奕自主訓練對著網子丟球 感覺不錯將增強度

歐力士猛牛的台灣投手張奕3月初因右手肘不適下放二軍，現在持續自主訓練中，他說，目前是對著網子丟球的階段，感覺還不錯，之後會慢慢增加強度，再進入到傳接球、投球。

張奕今年春訓首度被分配到一軍，本來有望爭取開季先發輪值，不過在3月初因右手肘不適下放二軍調整，並於3月底接受手肘專門醫生的診察後，暫停投球。

根據日本媒體Daily今天的報導，張奕在大阪歐力士隊的設施中自主訓練，今天練投約30球，確認手肘的狀態。張奕表示，「現在還在丟網子的階段，所以我不會在意狀態，不過狀況還不錯，現在不只是手肘，而是確認全身的運用。」

張奕也指出，未來希望在練習丟網子時增加力量，並確認身體的運用，希望按部就班進行，之後再進入傳接球、投球的階段，「為了在比賽中可以好好發揮自己的能力，我會不只是手肘，而是每天管理我的身體狀況並訓練。」